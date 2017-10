Cancerul mamar creşte riscul unei alte tumori

Cancerul mamar crește riscul unei alte tumori

Femeile diagnosticate cu cancer de sân au un risc aproape de două ori mai mare decât restul populației de a dezvolta un al doilea tip de neoplasm într-o altă zonă a corpului, spun specialiștii. Femeile cu vârsta mai mică de 50 de ani care suferă de cancer la sân au un risc de două ori mai mare de a dezvolta un al doilea tip de cancer decât restul populației, iar la femeile de peste 50 de ani, apariția unui al doilea tip de neoplasm (cancer ovarian ori melanom) s-a dovedit a fi cu 29% mai probabilă. În acest context, în luna octombrie, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) și Liga Română de Cancer derulează, pentru al treilea an consecutiv, campania de informare despre cancerul de sân „Nu am făcut destul” și trag un semnal de alarmă asupra riscului acestei afecțiuni. „«Acum e rândul tău să ai grijă de mama ta!» - este mesajul nostru din acest an. Este timpul să o susținem pe cea mai dragă femeie din viața noastră, care ne-a fost la rândul ei alături de-a lungul vieții. Acum ea se află la vârsta când este mai expusă riscului de îmbolnăvire. Cancerul de sân este mai frecvent în rândul doamnelor de peste 45 de ani, ca urmare a schimbărilor prin care trece o femeie. Să avem grijă de mamele noastre și să le dăruim, măcar în această lună, o mamografie! Costurile sunt minime, iar faptul că le știm sănătoase pe cele mai importante femei din viața noastră este de neprețuit”, declară Cezar Irimia, președintele FABC.