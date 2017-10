Cancerul face ravagii: 130 de oameni mor zilnic în România

Bolnavii de cancer din Brașov au ajuns în aceeași situație ca cei din Constanța, după ce secția de Radioterapie a fost închisă. Mai grav este că statisticile arată că în România, 130 de oameni mor zilnic de cancer, deși ar avea șanse reale de supraviețuire.Bolnavii de cancer din Brașov trebuie să meargă la Cluj, Iași sau București pentru tratamentul gratuit, după ce, de mai bine de cinci ani, secția de Radioterapie a Spitalului Județean a fost închisă, singurul centru care are accelerator de particule în județ fiind privat.În timp ce oamenii mor, autoritățile locale și cele centrale par să se contrazică: pe de o parte, reprezentanții județului Brașov, care ar trebui să construiască un buncăr în care să funcționeze acceleratorul de particule, spun că mai întâi așteaptă dovada că aparatul va ajunge la ei și apoi vor construi adăpostul, în timp ce reprezentanții Asociației Bolnavilor de Cancer, care au făcut demersuri la Ministerul Sănătății, au fost informați că o condiție pentru care Brașovul ar primi un aparat de radioterapie ar fi construirea unui buncăr special.Potrivit ultimelor promisiuni, toamna aceasta ar fi trebuit să fie redeschisă secția de radioterepie a Spitalului Județean, după cinci ani. Investiția era estimată la suma de 400.000 de lei, dar buncărul nu a fost construit niciodată, iar aparatul care ar putea salva viața a sute de oameni întârzie să ajungă la Brașov. Vicepreședintele Consiliului Județean, Adrian Gabor, a declarat corespondentului Mediafax că buncărul va fi construit după ce autoritățile județene vor avea certitudinea că aparatul va fi achiziționat de Ministerul Sănătății.Managerul Spitalului Județean de Urgențe din Brașov, Daniela Neculoiu, a declarat, la rândul său, că nu are informații că la Brașov ar ajunge un accelerator liniar de particule, necesar radioterapiei. „Există o necesitate pentru reînființarea Secției de Radioterapie a Spitalului Județean și pentru asta avem nevoie de un accelerator liniar de particule. Nu am fost informati despre o eventuală astfel de achiziție, conditiile pe care trebuie sa le îndeplinim sunt legate de existența unui buncăr special, care pentru a fi construit este nevoie de coordonatele aparatului, deci pentru a putea construi buncărul trebuie sa fim singuri că se va face achiziția aparatului“, a declarat Neculoiu.Potrivit acesteia, fostul aparat de radioterapie a fost dezafectat și urmează să fie transportat și scos din buncărul fostei Secții de Radioterapie, închisă în anul 2012, după ce s-a defectat. De atunci, se tot așteaptă dotarea spitalului cu un nou aparat de radioterapie, care să deservească nu doar Brașovul, ci și județele limitrofe.Potrivit acestuia, specialiștii care ar trebui să folosească viitorul accelerator de particule au plecat din oraș în alte centre de radioterapie din țară, iar marea provocare va fi găsirea fizicienilor, a specialiștilor în radioterapie, a tehnicienilor și a medicilor.Statisticile arată că în România rețeaua de radiotearpie stat-privat acoperă doar 27% din necesar, iar 130 de oameni mor zilnic de diferite forme de cancer, deși ar avea șanse reale de supraviețuire.