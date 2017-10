Cancerul de sân poate fi învins - spun femeile care au luptat cu boala

Numai când pronunță medicul diagnosticul de cancer de sân, femeile se demoralizează: nu cred că vor învinge boala și se gândesc doar că își vor lăsa copiii singuri pe lume. Cancerul este într-adevăr o boală grea, dar nu imbatabilă. Dacă este depistat din stadiile incipiente, iar tratamentul este urmat corespunzător, puteți supraviețui acestei boli. Totul este să vă prezentați din vreme la medic. Acesta a fost mesajul Flash Mob-ului organizat, ieri, de voluntarii mai multor organizații non-guvernamentale, în centrul Constanței. Voluntarii mai multor organizații non-guvernamentale din județul Constanța s-au strâns, ieri dimineață, în fața Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski”, pentru a transmite un mesaj de încurajare tuturor femeilor depistate cu cancer de sân, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății: „Nu sunteți singure!”. Preț de jumătate de oră, voluntari ai World Vision și Crucea Roșie, membre ale Ligii Femeilor Constanța și Ligii Femeilor Musulmane și reprezentanți ai Asociației Parteneri în Progres au adus cancerul de sân în atenția tuturor. Au ținut un moment de reculegere în memoria femeilor răpuse de această afecțiune, au eliberat în aer mai multe baloane roz, în semn de încurajare pentru reprezentantele sexului frumos depistate cu tumori la sân și au împărțit fluturași cu mesaje privind modalitățile de autopalpare a sânilor și de depistare precoce a cancerului. Principalul scop al acțiunii a fost însă încurajarea ajutării femeilor care nu au posibilități financiare suficiente pentru a ajunge la medic, pentru controale sau investigații. Drept pentru care, potrivit Izabelei Ștefan-Iorga, reprezentant World Vision, se intenționează să se realizeze un fond de intervenție destinat exclusiv ajutării femeilor din mediul rural depistate cu cancer de sân, care au probleme financiare. Cancerul i-a măcinat sânul cinci ani De un astfel de ajutor ar fi avut nevoie, în urmă cu opt ani, și Elena Marin, în vârstă de 40 de ani, din comuna Cobadin. „În 2002 mi-a apărut un nodul cam cât un ou de gâscă și am slăbit foarte mult. Nu am mers imediat la control, fiindcă nu aveam bani și nu credeam că am ceva serios. Încet-încet, nodulul s-a mărit și mi-a absorbit mamelonul. Cu toate acestea, nu vroiam să cred că aș putea avea cancer. M-am dus la control în noiembrie 2007, la cinci ani după ce am avut primele simptome. Când mi-a văzut sânul, doctorița m-a certat rău de tot că am așteptat așa de mult și mi-a făcut urgent mamografia. Am făcut tratament pentru a se restrânge tumora, iar apoi mi-a fost extirpată cu tot cu sân. Am avut neoplasm de sân stâng, stadiul IIIB, iar dimensiunea tumorei… tot sânul” - și-a început istorisirea Elena Marin, în exclusivitate pentru „Cuget Liber”. Femeia spune că a tot amânat să meargă la control pentru că nu avea bani. Și-a crescut singură cei doi copii (un băiat de 19 ani și o fetiță de 9 ani) și a fost asistent personal pentru mama și sora ei, ambele persoane cu dizabilități, iar singurul venit în casă era salariul de 600 de lei. Cancerul, spune femeia, l-a moștenit de la mama ei, căci „și ea a fost operată de cancer de sân, acum 23 de ani, la același sân, de același medic”. Fără bani, dar cu voință La spital a reușit să ajungă după ce băiatul a împlinit 16 ani, a lucrat sezonier pe timpul verii și a ajutat-o cu banii. Tratamentul și perioada care a urmat intervenției chirurgicale de extirpare a sânului au fost traumatizante. „La fiecare 21 de zile trebuia să mă prezint în Secția de Oncologie a Spitalului Județean Constanța, unde mi se făceau analizele. Nu aveau paturi libere, așa că seara trebuia să merg acasă. Uneori veneam câteva zile la rând la Constanța, în prima zi pentru analize, în următoarea pentru rezultatul lor, apoi pentru pregătirea pentru tratament, iar în a patra pentru citostatice. După patru luni de tratament, am început sesiunea de radiații și a trebuit să merg zilnic la spital, timp de cinci săptămâni. Pe 31 iunie 2008 am fost operată la sânul stâng, după care, timp de trei luni, am mers zi de zi la pansat”, ne-a povestit femeia. Iar în fiecare zi a trebuit să plătească, din puținul venit pe care îl avea, câte 10 de lei pentru drumurile dus-întors. Greul poate fi depășit Admite că i-a fost extrem de greu și la început nu a crezut că va depăși boala. „Când mi s-a confirmat prin mamografie și biopsie că aveam cancer de sân, m-am gândit că nu o să apuc să-mi cresc copiii și că voi lăsa fără sprijin atât copiii, dar și o mamă și o soră bolnave”, ne-a mărturisit Elena Marin. Nici perioada terapiei cu cito-statice nu a fost mai ușoară: „Mi-au spus că îmi va cădea părul. La cinci zile după ce am început citostaticele, mă durea foarte rău scalpul și îmi cădeau smocuri întregi de păr, până am rămas fără păr, fără gene, fără sprâncene… A fost un șoc, chiar dacă eram pregătită sufletește”, își amintește femeia. A depășit însă cu bine greutățile, iar acum le sfătuiește pe alte femei să nu-i urmeze exemplul și să meargă din vreme la medic. „Sunt voluntar World Vision de șapte ani, am participat la sesiunile de informare organizate de fundație și le-am vorbit femeilor despre experiența mea. Acum mă opresc femeile din sat și îmi spun că au un nodul, mă întreabă ce să facă”, și-a terminat femeia povestea, într-un ton optimist. În situația localnicei din Cobadin sunt multe femei din zonele rurale, care nu-și permit să-și facă un control din cauza situației financiare precare. I-a fost extirpat sânul stâng în urmă cu 17 ani Un alt exemplu că pragul reprezentat de cancerul la sân poate fi depășit ni-l oferă și Aurelia Enache, în vârstă de 60 de ani, din Constanța. Femeii i-a fost extirpat sânul stâng în urmă cu 17 ani, iar în urmă cu două luni a suferit o nouă intervenție, pentru extirparea unui părți din sânul drept, pentru că tumoarea a recidivat. Mărturisește că i-a fost greu, a crezut că nu-și va vedea băiatul însurat. A urmat însă întocmai sfaturile medicilor, s-a prezentat periodic la controale, iar timpul s-a scurs. „Este dificil, pentru că îți cade părul, slăbești, psihic ești la pământ. În mo-mentele grele însă, familia mi-a fost alături”, ne-a spus pacienta, adăugând că a mers la control la primul simptom (apariția unui nodul), mai ales că și bunica ei a avut cancer la sân. 250 de constănțence depistate anual cu neoplazii la sân Statisticile arată că principala cauză a deceselor, în rândul româncelor, este cancerul de sân. Anual, peste 3.000 de femei din țara noastră sunt răpuse de această afecțiune. Ar putea supraviețui dacă nu ar ignora apariția unui nodul și s-ar prezenta de urgență la specialist. La nivelul județului Constanța, spun medicii oncologi, anual sunt diagnosticate peste 250 de noi cazuri de cancer de sân. În cele mai multe dintre cazuri, boala este depistată tardiv.