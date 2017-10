CANCER pentru copii: mâncarea fast-food, pesticidele din alimente şi lipsa de sport

CANCER pentru copii: mâncarea fast-food, pesticidele din alimente și lipsa de sport

Dieta de tip fast-food, lipsa exercițiului fizic, poluarea și folosirea pe scară tot mai mare a pesticidelor. Toate acestea sunt de vina pentru creșterea numărului de copii și adolescenți bolnavi de cancer, cred cercetătorii britanici.În ultimii 16 ani, în Marea Britanie, numărul anual al minorilor diagnosticați cu aceasta boală s-a mărit cu 40 de procente. Cele mai întâlnite forme ale bolii sunt cancerul de colon și cel la tiroidă.Charlotte a fost diagnosticată cu leucemie, în urmă cu un deceniu, pe cand avea 13 ani. A înfrânt boala după doi ani de chimioterapie.Charlotte Hutchinson, supraviețuitoare a cancerului: „A fi diagnosticat cu această boală nu este ușor pentru nimeni, însă pentru un adolescent este cu atât mai dificil cu cât este ceva total neașteptat”.În fiecare an, în Marea Britanie, patru mii de minori se îmbolnăvesc de cancer. Este o creștere de 40 de procente față de anul 2000. Iar medicii au o explicație pentru cauzele acestui fenomen.Alasdair Philips, cercetător Children with cancer: „Există o legătura între stilul de viață al tinerilor din ziua de azi și această boală. Fac tot mai puțină mișcare și consumă mâncare de tip fast-food în cantități tot mai mari, care, după cum știm, poate conține substanțe cancerigene. În plus, din cauza lipsei activității fizice, alimentele rămân mai mult timp în colon și cauzează probleme”.Așa se face că, în ultimii ani, numărul cazurilor de cancer de colon în rândul minorilor a crescut cu 200%. În plus, de doua ori mai mulți minori au fost diagnosticați cu cancer la tiroidă. Chiar săptămâna trecută, Organizația Mondială a Sănătății anunță că există o legătură între obezitate și consumul excesiv de zahăr și aceste doua tipuri de cancer.Claire Kinight, medic: „Vestea bună este însă că rata mortalității în rândul copiilor a scăzut. Cam cu 25% în ultimele decenii”.În bună parte, grație noilor metode de tratament și medicamentelor disponibile în spitale. Organizația care a realizat studiul cere guvernului britanic fonduri suplimentare și noi proiecte de cercetare pentru a determina exact care sunt cauzele care au dus la creșterea cazurilor de cancer în rândul copiilor.Sursa: stirileprotv.ro