Campanie umanitară la Constanţa: o fetiţă de 6 ani are nevoie disperată de ajutor!

Campanie umanitară la Constanța: o fetiță de 6 ani are nevoie disperată de ajutor!

ELSA Constanța, Comitetul Național Pentru Drepturile Copilului - Filiala Constanța, AIESEC Constanța, Asociația Tinerilor pentru România, Corpul Voluntarilor Gărzii de Mediu, Grupul de Dezvoltare Durabilă, „Togheter Achive More”, Asociația „Civicum Voluntaris”, Asociația „Sweet Land”, Asociația Elevilor din Constanța și Asociația Sport pentru Sănătate, în colaborare cu DJST Constanța, organizează, astăzi, începând cu ora 18,00, la Sala Sporturilor, evenimentul caritabil - „Împreună pentru viață!”.Scopul acestei acțiuni este de a strânge fonduri care vor fi donate Elenei-Adina, în vârstă de 6 ani, din Cernavodă, o fetiță care suferă de tetrapareză spastică, retard psihomotor și paralizie cerebrală. Problemele ei au început în urma unei nașteri premature și a neatenției personalului medical, iar la vârsta de un an și șapte luni, a fost diagnosticată cu aceste afecțiuni. Pentru recuperare, fetița a început diverse tratamente și totodată a suferit unele intervenții chirurgicale.„Familia nu deține, din păcate, o situație materială care să-i permită tratamentul continuu de care are nevoie și implicit operațiile aferente, astfel că, prin intermediul acestui proiect, dorim să redăm șansa la o viață cât mai normală acestui copil.Această acțiune, prin care multe ONG-uri din Constanța și-au dat mâna pentru a aduce un zâmbet pe fața unui copil, demonstrează că împreună suntem mai puternici, că împreună putem produce o schimbare” , a declarat Răzvan Nicola, coordonator al proiectului, voluntar ELSA.Acest eveniment include un meci de fotbal între Farul Constanța și Academia Hagi și Giovanni Bosco și Andrei Șaguna, precum și reprezentații artistice, dar și prezența unor per-sonalități marcante din sportul constănțean, care vor transmite mesaje de mobilizare a cetățenilor în scopuri umanitare. Finalul acestei acțiuni caritabile, de la care nu va lipsi nici Elena Frîncu, reprezentanta Comitetului Olimpic și Sportiv Român, se va încheia cu un concert susținut de Walter Ghicolescu.„Este un proiect unic la malul mării. Am reușit ca împreună să luptăm pentru viață. Pentru viața Elenei, care, pe data de 4 iunie, va împlini frumoasa vârstă de 6 ani. Am fost și am văzut-o și am rămas profund impresionat de povestea micuței. Mă bucur că societatea civilă își unește forțele alături de administrația locală pentru a crea această punte de legătură”, declară Cristian Tănase, președintele Asociației Tinerilor pentru România, unul dintre organizatorii acestui eveniment.