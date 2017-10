Campanie pentru reducerea mortalităţii infantile

Campanie pentru reducerea mortalității infantile

Ştire online publicată Miercuri, 07 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Alianța Internațională „Salvați Copiii” a lansat, la începutul acestei săptămâni, campania „Every One”, ce are drept scop reducerea mortalității infantile. Statisticile arată că, anual, aproximativ nouă milioane de copii mor la naștere sau din cauza unor afecțiuni. Organizația «Salvați Copiii» consideră că există soluții ieftine și la îndemână, care pot preveni sau trata bolile care provoacă un număr atât de mare de decese. „Oamenii ar fi șocați dacă ar realiza cât de ieftină și fezabilă este prevenirea acestor decese. Lipsește însă presiunea care să îi determine pe liderii mondiali să ia măsuri în acest sens, în parte deoarece percepția generală este că orice acțiune imediată ar fi mult prea costi-sitoare”, a afirmat Charlotte Petri Gornitzka, secretar general al organizației. În România, rata mortalității infantile din 2008 este cea mai ridicată din țările membre ale Uniunii Europene, de 11% în rândul copiilor sub un an, față de 4,6% media în UE. Jumătate dintre decesele survenite la vârste sub un an se înregistrează în prima lună de viață, ceea ce reprezintă o valoare de trei ori mai mare față de cea din alte țări europene. Președintele executiv al „Salvați Copiii” România, Gabriela Alexan-drescu, spune că principalele cauze sunt reprezentate de faptul că metodele de prevenire și tratament nu ajung la cunoștința celor din comunitățile defavorizate, care au cea mai mare nevoie de ele. Drept pentru care, obiectivul organizației este pregătirea suplimentară a asistenților medicali comunitari, pentru promovarea unor practici sănătoase în rândul femeilor însărcinate și tinerelor mame, care să ofere servicii de îngrijire la domiciliu și la nivel de comunitate.