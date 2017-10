Campanie demarată de Baylor Marea Neagră pentru ca testarea HIV să fie permisă tinerilor de la 16 ani

Tinerii care nu au împlinit 18 ani trebuie să fie însoțiți de părinți în momentul în care efectuează testul gratuit pentru depistarea HIV. În caz contrar, testarea le este refuzată. Membrii Fundației Baylor Marea Neagră consideră că legislația ar trebui modificată în sensul de a permite testarea confidențială a tinerilor începând de la vârsta de 16 ani. În prezent, fundația este la stadiul strângerii semnăturilor. De cinci ani, Fundația Baylor Marea Neagră oferă posibilitatea, celor interesați, să efectueze gratuit (și confidențial!) testul HIV. Mai mult, testarea este însoțită de consiliere privind infecția cu HIV/SIDA. Pot beneficia de testarea HIV persoanele care au împlinit 18 ani, în vreme ce pentru testarea minorilor este obligatorie semnătura părinților sau a tutorilor. Mai mult, după cum ne-a declarat Ana-Maria Schweitzer, director executiv Fundația Baylor Marea Neagră, normele legale impun prezența părinților și în timpul consilierii, cât și al testării. Experiența a dovedit însă că, indiferent cât de strânsă este relația părinte-copil și cât de deschisă este comunicarea, tinerii au rețineri în a discuta despre viața lor sexuală în prezența mamei sau a tatălui. „Campania 18" Acesta este unul dintre motivele pentru care Fundația Baylor intenționează să facă un demers oficial pentru modificarea legislației și scăderea vârstei legale de la care poate fi efectuat testul HIV. „În plus, în Europa și în SUA, asociațiile de pediatrie au permis medicilor să comunice tinerilor de la vârsta de 16 ani aspecte care țin de sănătatea lor. Vârsta de la care se începe viața sexuală a scăzut, iar tinerii ar trebui să poată să se testeze”, a declarat directorul executiv al fundației. Ea a menționat pe site-ul fundației: „Cred că de la vârsta de 16 ani raportul riscuri/beneficii pentru adolescenții care vor să facă un test HIV înclină balanța către dreptul de autodeterminare. Cred că folosirea vârstei în locul dezvoltării psihice și morale drept criteriu de acces la un astfel de serviciu este arbitrară și neîntemeiată”. Membrii fundației au lansat „Campania 18", iar în prezent sunt la stadiul de strângeri de semnături de la cei care susțin inițiativa lor. „Nu am vrut să începem un demers fără să știm care este opinia oamenilor. Ne-am propus să strângem 1.000 de semnături, până în prezent sunt aproximativ 750 de semnături, strânse pe contul de pe Facebook. Vom demara apoi un demers oficial, prin care vom încerca să amendăm legea”, a completat Ana-Maria Schweitzer. Cei care sunt de acord cu inițiativa Fundației Baylor Marea Neagră pot semna petiția pe site-ul organizației www.baylor-romania.ro sau pot accesa contul de pe Facebook. Opiniile semnatarilor petiției Mesajele postate de semnatarii petiției pe site-ul fundației ilustrează susținerea pentru demersul respectiv. „Mi se pare absurd să nu poți merge să-ți faci un control pentru HIV decât cu acordul părinților. Personal, eu nu am avut probleme în a discuta cu părinții, dar cunosc foarte mulți care au dificultăți. Nu mi se pare un lucru care ar trebui interzis, ci mai degrabă încurajat. Același lucru îl observ și la fetele care vor să meargă la ginecolog. Toată lumea știe că majoritatea fetelor din ziua de astăzi își încep activitatea sexuală de la 14 sau 15 ani și totuși multe nu merg la controale din aceeași cauză” - scrie Adrian. O altă semnatară, Nicoleta, nota: „Tinerii sub 18 ani, considerați minori de către lege, responsabili sau nu, se gândesc prea târziu la consecințele și urmările pe care le are un act sexual neprotejat (acesta nefiind singura cauză a infectării cu virusul HIV). Frica de părinți îi împiedică de multe ori să discute deschis cu ei. Testul HIV ar trebui să fie un serviciu accesibil tuturor, indiferent de vârstă, mai ales în condițiile în care medicii depun un jurământ de tăcere asupra afecțiunilor de care suferă pacientul. Cu cât o boală este descoperită mai la început, cu atât tratamentul este mai eficient”. Roxana a postat: „Cred că a le da tinerilor șansa să-și facă testul HIV înseamnă să le dăm o șansă de a fi responsabili”. De asemenea, Oana este de părere că „așa cum părinții nu sunt de față când întreții relații sexuale, ar trebui ca și acum să se întâmple la fel”, în vreme ce Mariana a arătat: „Pentru a-ți începe viața sexuală nu ai nevoie de studii superioare, ci doar de «echipamentul» necesar. Pentru a-ți procura un prezervativ, de doar 3 sau 4 lei. Dar pentru sănătatea noastră, cât suntem dispuși să dăm? Dar pentru independență? Testele făcute doar cu acordul părinților nu sunt cumva discriminare?”. Unde se poate efectua testul HIV Persoanele interesate să efectueze un test HIV se pot programa pe pagina web www.test-hiv.ro, la numărul de telefon 0371.312.200 sau se pot adresa Centrului de Excelență Baylor Marea Neagră de pe strada Prelungirea Liliacului, numărul 10 sau la Policlinica 1, cabinetul 243, parter.