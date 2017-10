Campanie de testare pentru HIV şi hepatită, la Constanţa

Campanie de testare pentru HIV și hepatită, la Constanța

În această perioadă, țările din Europa organizează „Săptămâna de testare HIV” care are drept scop determinarea unui număr cât mai mare de persoane să afle dacă sunt infectate sau nu, pentru a reduce numărul de diagnostice târzii. Această acțiune precede Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA, care se sărbătorește pe 1 decembrie.În județul Constanța, cu această ocazie, Fundația Baylor se alătură acțiunii Fundației „Alături de Voi” care a organizat o fundiță umană pentru a implica cât mai mulți constănțeni în acest demers.De asemenea, în această perioadă, vor avea loc două acțiuni de testare pentru HIV, dar și Hepatita B și C, cu laboratorul mobil al Baylor. Echipa fundației va fi prezentă pe 3 decembrie la Liceul Energetic din Constanța, iar pe 6 decembrie în rândul comunității de romi din Eforie Sud. Aceste testări se fac cu sprijinul reprezentanților Biroului Constanța al organizației World Vision, care au făcut mobilizarea membrilor celor două comunități.De la începutul anului și până la 1 noiem-brie în centrele de testare ale Fundației Baylor de la Constanța și Tulcea, dar și în laboratorul mobil au fost efectuate peste 7.500 de teste pentru depistarea HIV și a hepatitei B și C, 19 dintre cei testați fiind reactivi la infecția cu HIV, 283 la Hepatita B și 244 la Hepatita C.Cei mai mulți dintre pacienții reactivi la infecția cu HIV sunt bărbați. Trebuie menționat că un pacient care este reactiv la unul dintre cele trei teste rapide efectuate de specialiștii centrului este doar suspect de a fi infectat cu unul dintre cele trei virusuri și pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului este necesar să efectueze alte analize suplimentare.Testările sunt precedate de consiliere și sunt confidențiale, rezultatele acestora fiind furnizate direct beneficiarilor.