La Agigea:

Campanie de prevenire a cancerului la sân

Primăria Agigea prin intermediul Bibliotecii Comunale a organizat, ieri, o sesiune de informare cu privire la cancerul de sân. Acțiunea face parte dintr-un proiect mai amplu ce se derulează la nivel mondial și se intitulează „Împreună pentru sănătatea sânului”. Proiectul este finanțat de Fundația „Susan G.Komen For The Cure” și își propune mobilizarea comunității pentru implicarea în educarea și conștientizarea prin informare a concetățenilor cu privire la cancerul de sân și adoptarea unei conduite preventive privind această boală. Alături de gazda întâlnirii, bibliotecara Garofița Gâscă, s-au aflat Maria Frangeti, președintele Ligii Femeilor din Constanța, medici, femei și tinere din localitatea Agigea, din diverse medii sociale și domenii de activitate. „Cu ajutorul finanțării oferite de Susan G. Komen, am început, inițial, un proiect menit să constituie o rețea de grupuri de sprijin pentru supraviețuitoarele cancerului de sân, astfel încât acestea să aibă un acces facil la informații, să beneficieze în localitatea de domiciliu sau în apropiere, de consiliere și ajutor moral și spiritual, și, mai ales, să ofere un mediu în care aceste persoane să se poată simți acceptate și înțelese. Mai mult decât atât, un alt obiectiv al proiectului a constituit implicarea comunităților locale în ajutorarea acestora”, a spus, printre altele, Maria Frangeti.La rândul ei, Garofița Gâscă a prezentat diverse statistici privind evoluția cancerului la sân. „La fiecare trei minute pe glob, o femeie este diagnosticată cu cancer la sân. În România una din opt femei riscă să se îmbolnăvească de această teribilă boală. De asemenea, în fiecare an, în România mor 3.000 de femei din cauza acestei cumplite boli, iar 7.000 de femei sunt diagnosticate anual cu această afecțiune. În momentul de față, în Agigea există 10 cazuri”, a spus Garofița Gâscă. În cadrul întâlnirii, medicul Smaranda Dincă le-a prezentat femeilor prezente anatomia și fiziologia sânului. Totodată, cele prezente la acțiunea de ieri au putut afla care sunt factorii de risc, simptomele dar și cum se poate face o autoexaminare a sânilor. În plus, ele au fost îndrumate să facă o ecografie sau mamografie la cea mai mică bănuială că ar putea suferi de această boală. „Proiectul început astăzi va continua și pe viitor. Intenționez ca, o dată pe lună, să organizăm astfel de acțiuni cu grupuri alcătuite din 20-30 de femei din Agigea. Scopul nostru este să învățăm să prevenim și să nu lăsăm această boală să ne afecteze viața. La noi în comună sunt 10 cazuri de cancer la sân. Sper ca, la următoarele întâlniri, să reușesc să aduc pe una din aceste femei aici și să ne povestească despre boală, despre cum a primit vestea și cum a reușit să o învingă”, a declarat Garofița Gâscă.La finalul întâlnirii, femeile prezente s-au arătat încântate de astfel de acțiuni deoarece au aflat informații noi și utile. Mai mult, ele și-au propus să formeze un grup de inițiativă care să vină în ajutorul celor 10 femei din Agigea care s-au confruntat cu această boală.