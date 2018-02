Campanie de prevenire a accidentului vascular cerebral, în premieră națională

O campanie de informare și de prevenire a accidentului vascular cerebral (AVC) ischemic prin depistarea precoce a fibrilației atriale (FiA), care cauzează, potrivit cardiologilor, 20-30% dintre AVC letale din județ a fost lansată miercuri, la Timișoara, în premieră națională, de Fundația CardioPrevent."Sunt anual peste două sute de accidente vasculare în Timiș din cauza acestei fibrilații atriale, iar jumătate pot să moară la primul eveniment sau să rămână cu paralizii severe. Este ideal să prevenim FiA. (...). Nu vrem să creăm o angoasă legată de bolile cardiovasculare, ci vrem doar să-i alertăm pe cei care sunt la risc și să pregătim sistemul pentru aceasta. Obiectivul nostru este ca timișorenii să aibă acces la această informație", a declarat miercuri, presei, președintele Fundației CardioPrevent, prof. dr. Dan Gaiță.Fundația a stabilit un parteneriat cu un lanț de farmacii din oraș care testează gratuit, începând de miercuri, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani și cele care au peste 55 de ani dar sunt deja sub tratament pentru boli cardiovasculare ori diabet și care prezintă un risc mai mare de FiA, respectiv AVC. Testarea durează un minut și se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv special pentru depistarea FiA, care înregistrează activitatea inimii și generează pe loc electrocardiograma.Dan Gaiță atrage atenția că este dureros să știi că "dacă te naști în Timișoara trăiești în medie cu zece ani mai puțin decât oriunde în vestul Europei", România ajungând pe primul loc în Europa ca procent de mortalitate prevenibilă."Cred că nimeni din țară sau din Timișoara nu-și dorește să moară degeaba, fără să știe că aceste lucruri pot fi tratate. (...). Sunt anual câteva zeci de mii de accidente vasculare în România, este a doua cauză de deces, după afectarea vaselor inimii. Această FiA, care are legătură cu inima, dă complicații majore la nivelul vaselor capului. (...). În România, programul are loc pentru prima dată, dar în alte țări se derulează de foarte mult timp", a explicat Dan Gaiță.Sursa: Agerpres