Calvarul cardurilor de sănătate. Circ şi nervi întinşi la maximum

Calvarul cardurilor de sănătate. Circ și nervi întinși la maximum

Calvarul cardurilor de sănătate continuă în clinicile și farmaciile constănțene. Zeci de pacienți au stat ore întregi la medic pentru a putea beneficia de consultații sau investigații, iar medicii s-au chinuit în zadar să le valideze serviciile medicale.Haos și nervi întinși la maximum. De asta s-au lovit medicii și pacienții în primele două zile de la implementarea sistemului cardurilor de sănătate. Motivul? Sistemul de validare a cardurilor întâmpină greutăți, iar medicii nu pot valida serviciile și investigațiile medicale.Pe de altă parte, pacienții nu își pot lua medicamentele, dat fiind faptul că rețetele nu pot fi eliberate din sistem. Un exemplu este cel al unui pacient în vârstă de 73 de ani, care a făcut deja mai multe drumuri între medicul de familie și Casa de Asigurări de Sănătate.„Am plătit 42 de ani la stat și acum sunt pus pe drumuri. Am ajuns bătaia de joc a țării. În loc să avem o bătrânețe liniștită, am ajuns să fim tratați ca ultimii oameni. Am primit acasă cardul meu și al fiicei mele, dar pe al soției nu l-am primit și mi-a zis medicul de familie să merg la Casă. De două zile, soția nu și-a luat medicamentele de inimă; e cardiacă, are și probleme cu picioarele, nu se poate deplasa. De la farmacie nu a vrut să îmi dea rețeta pentru că n-am avut cardul. Soția are pensie 400 lei, iar eu am 900 lei. Nu ne permitem să dăm bani pe tratament. Ăsta e sistemul bolnav în care trăim”, ne-a declarat Ion Preda.Și nu e un caz singular. Medicii susțin că situații similare au fost înregistrate peste tot. „În continuare, nu putem valida servicii medicale și pacienții au fost nevoiți să aștepte și câte o oră pentru serviciile de spitalizare de zi. Este inadmisibil să facem ture între cabinet și secretariat și să punem bolnavii să aștepte! Ni s-au decalat toate programările”, a explicat un cadru medical.„Toți medicii de familie din Constanța au cititoare de carduri și lucrează în sistem încă din luna februarie. Din păcate, însă, acest sistem este foarte greoi, cardurile se blochează, dă multe erori la încercarea de validare a serviciilor medicale. Desigur că medicii asigură servicii medicale și cu, și fără cardul de sănătate pacienților asigurați, însă marea problemă cu care ne vom confrunta la sfârșit de lună va fi aceea a decontării acestor servicii medicale. Personal, din 2.000 de pacienți înscriși pe liste, am reușit să activez doar 400 de carduri de sănătate.Din semnalele colegilor, o altă mare nemulțumire este legată și de faptul că, în loc de 20 de minute, o consultație durează acum și o oră, și nu pe actul medical, ci pe nebunia de pe calculator”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Laura Maria Condur, medic de familie, președintele Asociației Medicilor de Familie „Tomis” Constanța.Farmaciile, „blocate“ de sistem Nici în farmaciile din Constanța situația nu este foarte diferită. Asta pentru că, în lipsa cardului de sănătate, pacienții nu și-au putut ridica, de exemplu, rețetele pentru boli cronice.„Sunt probleme la eliberarea rețetelor, pentru că multe carduri sunt încă nevalidate. Vasile Ciurchea, președintele CNAS, a spus că se eliberează rețete și pe sistemul vechi, însă acest nou sistem este plin de erori. Se repetă istoria de la rețeta electronică, sistem care a fost demarat fără să fie testat inițial. Rău este că s-a forțat pornirea fără un proiect-pilot și când au venit mii de cereri de validare a serviciilor, sistemul a picat. Norocul nostru este că, față de alte județe, ne-am luat o marjă de eroare și nu am implementat softuri care funcționează numai în baza cardului de sănătate. Nu avem altă soluție decât să așteptăm ca aceste erori să fie rezolvate”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, farmacist Vasile Rizea, președintele Colegiului Farmaciștilor Constanța.Cum se văd „problemele“de la CJAS Deși sistemul este contestat deopotrivă de medici și pacienți, iar haosul pare să fi pus stăpânire pe întregul sistem medical, singurii care văd situația cu „ochi buni” sunt reprezentanții CJAS Constanța.Ba mai mult, purtătorul de cuvânt al instituției, Carmen Laura Maxim, susține că vinovați de acest haos sunt furni- zorii de servicii medicale, care nu respectă legea.„Legea spune clar că furnizorii de servicii medicale sunt obligați să ofere pacienților consultații și investigații chiar dacă aceștia nu au card de sănătate. Pot face acest lucru verificând pe site-ul CNAS statutul fiecărui pacient. Dacă acesta apare ca asigurat, atunci și serviciile vor fi decontate. Nu cred că este cazul să se plângă nimeni din moment ce sistemul funcționează. Pe de altă parte, dacă un pacient asigurat nu a intrat încă în posesia cardului, acesta poate depune o cerere la sediul casei”, a precizat purtătorul de cuvânt al CJAS Constanța.Între timp, pentru a mai reduce din acest haos creat deja de câteva zile, medicii îi sfătuiesc pe pacienți să nu meargă neapărat zilele acestea la medic pentru inițializarea cardului decât dacă au nevoie de un serviciu medical.