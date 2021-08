Căderile de calciu se manifestă prin amețeli și întunecarea vederii

Cea mai mare parte din totalitatea de calciu din organismul nostru se află în oase și dinți. Pe lângă rolul său structural, calciul are și roluri funcționale, deoarece intervine în coagularea sângelui, în contracția musculară, în activitatea cardiacă, în producerea secreției lactate. De asemenea, calciul favorizează absorbția vitaminei B12. Crampele musculare și ochiul care se zbate sunt semnele cele mai întâlnite ale unei căderi de calciu.Cu toate acestea, în mod greșit, hipocalcemia este pusă în relație cu amețeala care apare brusc și care este cauzată, de fapt, de o scădere a glicemiei ori a tensiunii, condiții întâlnite mult mai frecvent decât căderea de calciu. De exemplu, căderea de calciu are loc în momentul în care concentrația ionilor liberi de calciu din sânge scade sub minima acceptată ca normală, de 4,0 mg/dl. Cauzele pentru care nivelul de calciu poate atinge cote mai mici sunt diverse, iar una dintre acestea este insuficiența renală cronică.O lipsă de calciu, așa cum este numită în termeni generali, mai poate fi cauzată și de scăderea magneziului și creșterea fosforului din sânge, pancreatită, deficitul de vitamina D, unele medicamente citostatice și anticonvulsive, precum și de lipsa unui consum de alimente care să conțină cantitățile necesare de calciu.Medicii spun că, în cazul unei căderi de calciu, pacientul poate resimți pe moment: spasme musculare, pierderi de memorie, tremor, amețeli, întunecarea vederii, senzație de sufocare sau chiar leșin. Pe lângă acestea, mai pot apărea furnicături în membre, insomnie, irascibilitate și halucinații.