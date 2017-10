Căderea părului, semnal de alarmă pentru chisturi ovariene

Dacă observați prea multe fire de păr rămase în pieptene ori în cadă, după spălare, nu vă grăbiți să dați vina pe stres sau pe șampon, atenționează dermatologii. Căderea părului poate avea cauze mult mai grave, precum afecțiuni ale glandei tiroide sau ale organelor genitale. Căderea părului sau alopecia, cum este cunoscută în termeni medicali, este o boală dermatologică ce afectează foliculii piloși de la nivelul scalpului. Deși nu pune în pericol viața bolnavilor (apare și la femei, dar afectați sunt cu precădere reprezentanții sexului masculin) și nici nu cauzează vreo durere, alopecia determină un evident disconfort psihic. Cauzele răririi părului sunt dintre cele mai diverse, ne-a declarat dr. Gheorghe Nicola, șeful Clinicii de Boli Dermato-Venerice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. „Poate fi determinată de stres sau de dereglări hormonale, dar un rol important joacă și factorul genetic, predispozant la o seboree crescută, de unde pielea grasă și căderea părului”, a afirmat specialistul. Simptom pentru afecțiuni grave Alopecia mai este însă asociată și cu diverse boli, fapt care ar trebui să constituie un semnal de alarmă pentru cei afectați. „Poate fi vorba de suferințe ginecologice, în special ovariene, dar și de boli din terenul endocrinologiei, precum cele ale glandei tiroidei. De asemenea, o calcemie scăzută are același efect, întrucât calciul intră în ciclul metabolic al organismului și inclusiv al pilozității. De aceea, este foarte important să fie efectuate investigațiile medicale pentru găsirea cauzei care duce la căderea părului”, a mai spus dermatologul. Abia după cunoașterea istoricului medical al persoanelor care suferă de alopecie se poate stabili schema de tratament, care include și produsele dermato-cosmetice pe care le poate folosi pacientul. Folosirea unor produse contraindicate, precum șampoane sau balsamuri de păr, are consecințe asupra pilozității. „De exemplu, dacă o femeie are părul gras și îi cade, în urma efectuării analizelor se poate con-stata că suferă de anexită cronică, de chisturi ovariene, cât și de o dereglare tiroidiană. În momen-tul stabilirii tratamentului, căutăm să vedem dacă există aceste cormobitități (n.r. afecțiuni prezente simultan la un pacient) și apoi prescriem șamponul pe care trebuie să-l folosească. Dacă utilizează un șampon neadecvat, poate prelungi căderea părului sau o poate accelera”, a exemplificat specialistul. Sfaturi pentru un păr sănătos Căderea părului poate fi prevenită sau întârziată (în cazul existenței factorului genetic) prin respectarea unor norme de îngrijire a podoabei capilare. Astfel, părul va fi spălat la două sau trei zile, iar în cazul folosirii uscătorului, aparatul va fi fixat la o temperatură moderată și va fi ținut la cel puțin 15 centimetri de cap. Dacă aveți părul gras, folosiți șampoane specifice și recomandabil după consultarea în prealabil a unui specialist dermatolog. Indicată este și urmarea unei diete alimentare echilibrate, prin care să se asigure aportul necesar de vitamine și minerale, esențiale pentru un păr sănătos și rezistent.