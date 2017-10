Că fumezi lângă copil sau îi aprinzi şi lui o ţigară, pericolul e la fel de mare. Avertisment de la pneumologi

Că fumezi lângă copil sau îi aprinzi și lui o țigară, pericolul e la fel de mare. Avertisment de la pneumologi

Pentru că fenomenul nu dă semne de regres, deputatul PSD Aurelia Cristea a depus un amendament la legea antifumat, care să le interzică șoferilor să fumeze în mașina personală în care se află copii sau femei însăr-cinate, în sens contrar urmând să fie amendați.„Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii, precum și în autovehiculele în care se află minori sau femei însărcinate”, precizează amendamentul care a primit deja avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților.Fumatul pasiv vine la pachet cu riscuri imense pentru sănătate, pe care nu toți părinții le cunosc:„Atunci când stăm lângă cineva care fumează, expunerea la fumul de țigară este mare și de obicei expunem persoanele din familie, mai ales copiii, care sunt vulnerabili și nu se pot apăra. Mașina este un spațiu foarte mic și vrând nevrând inhalezi fum. Referitor la interzicerea fumatului în mașinile în care se află copii este un lucru foarte greu de pus în practică pentru că omul în mașina lui face ce vrea. Dar mă gândesc că mai degrabă ar trebui o mai bună educație în domeniu, să începem cu niște anunțuri de sănătate, la televizor, la radio. Riscurile fumatului pasiv sunt la fel de mari precum cele ale fumatului activ. Că practic este fumul secundar care are aceleași caracteristici, tot gudron, tot substanțe otrăvitoare inhalăm, fie că fumăm direct, fie că inhalăm fumul altora”, ne-a explicat doctorul Vera Eniko Pall, medic primar pneumoftiziologie.Fumatul involuntar mai are drept consecințe apariția bolilor cronice ale aparatului respirator - fumul conținând substanțe ce favorizează apariția tumorilor maligne - iritare a căilor res-piratorii, tuse, expectorații, insuficiență respiratorie și chiar cancer pulmonar și esofagian.De la îngroșarea pereților arterelor, infarct miocardic și accident vascular cerebral, până la boli de plămâni, fu-matul pasiv este criminalul care omoa-ră încet, dar sigur:„Situația devine cu atât mai gravă cu cât expunem copiii fumatului pasiv. În cazul lor apar infecții respiratorii mai frecvente, le scade apărarea locală, pot face rinite, bronșită astmatiformă, iar astmul bronșic poate apărea și el. Fumatul pasiv le afectează grav și pe femeile gravide, ca să nu mai reamintim faptul că multe dintre ele fumează pe toată perioada sarcinii. În concluzie, fumatul pasiv este periculos, dă aceeași patologie precum fumatul activ. Și este și inechitabil, pentru că cei nefumători sunt condamnați astfel să facă bolile unui fumător”, ne mai spune medicul Vera Pall.Date fiind condițiile restrictive în ceea ce privește ventilația specifică auto-vehiculelor, și imposibilitatea minorului și a fătului de a se apăra în fața acestui pericol, este datoria morală a adulților de a-i proteja:„Când ai copilul în mașină ține de responsabilitate și de educație sanitară să știi că nu trebuie sub nicio formă să aprinzi țigara. În majoritatea cazurilor, copiii sunt deranjați, lor nu le place mirosul de fum, ei s-ar apăra, dar nu au cum, căci fiind în familie, ce cuvânt are de spus un copil?”, concluzionează medicul pneumolog.