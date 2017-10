Buşoi: Controale in spitalele din Bucuresti si din noua judete

Bușoi: Controale in spitalele din Bucuresti si din noua judete

Presedintele CNAS, Cristian Busoi, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca este in derulare un control inopinat al nou-infiintatei Directii Generale Monitorizare, Control si Antifrauda (DGMCA) in noua judete si Bucuresti, scrie Agerpres.Nu avem inca date finale, dar sunt foarte multe lucruri care ne ingrijoreaza. S-a constatat, intre altele, pana in acest moment, ca nu s-au respectat criteriile de internare raportate in SIUI, cazuri de spitalizare de o zi au fost regasite in spitalizarea continua, foi de observatie necompletate, ceea ce ridica un mare semn de intrebare, internari fara dovada de asigurat, cazuri sporadice de pacienti internati de trei-patru luni. Sunt spitale care au valori de medicamente reprezentand un procent de 3-3,5-4%, lucru inacceptabil. In prima saptamana din ianuarie vom avea rezultatele finale ale controlului”, a explicat Busoi.