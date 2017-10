Bolnavii vor purta brăţări de identificare

1

pacient confundat

nu inteleg de ce se tine mortis ca vina este exclusiv a asistentei care avea doi bolnavi incostienti cu acelasi diagnostic si tratament. De ce nu sant incriminati pe rand: morga care a eliberat certificat constatator in zi nelucratoare si fara a respecta protocolul: identificarea decedatului impreuna cu familia , familia decedatului cele 2 surori care au stat 4 ore la morga fara a intra sa-si vada tatal si a facut presiuni prin pile sa obtina un document pe baze ilegale. Daca ar fi intrat fie si numai un minut in morga ar fi constatat ca nu este tatal lor. Cum a efectuat tratamentele tura de sambata din sectie din moment ce bolnavul existent in sectie era altul. Dupa opinia mea e cert ca personalul medical a comis o eroare dar comportamentul familiei e revoltator - sa stai 4 ore la morga dar sa vezi ca nu e tatal tau abia la casa mortuara la orele 16,15. HALAL FAMILIE - SA VA FIE RUSINE!