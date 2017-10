Bolnavii de anemie, dacă nu se tratează, au nevoie de transfuzii de sânge

Boală de sânge depistată în mod frecvent, anemia este descrisă ca fiind consecința scăderii numărului de globule roșii din sânge. Diferă tipurile de anemii, în funcție de cauzele care au dus la producerea afecțiunii. Un aspect este însă constant - oboseala, care este de altfel și principalul simptom. Anemia este definită, în cărțile de specialitate, ca o scădere a concentrației de hemoglobină (substanță organică care constituie materia colorantă a globulelor roșii și care, grație proprietăților oxidante, are rol în procesul respirator) din sângele periferic. Se pune diagnosticul de anemie dacă hemoglobina a scăzut sub 12 grame/100 ml la femei și 13 grame/100 ml, în cazul bărbaților. Principalele simptome ale afecțiunii sunt oboseala, greutatea în respirație (globulele roșii sunt responsabile cu transportul oxigenului, iar mai puține globule înseamnă mai puțin oxigen transportat la țesuturi), paloare, rezistență scăzută la infecții. În numeroase cazuri, anemia însoțește alte boli, mai grave. Bolnavii cronici prezintă un risc crescut de apariție a bolii. Totodată, experiența medicală a arătat că femeile sunt de două ori mai expuse riscului de a dezvolta anemie decât bărbații și survine mai degrabă la tineri decât la vârstnici. În funcție de factorii care au dus la apariția anemiei, boala este catalogată în patru tipuri: anemia prin carență de fier (anemie feriprivă), cea prin carență de acid folic, cea prin carență de vitamina B12 (anemie pernicioasă), cea cauzată de alte boli (în general, de ciroza hepatică). Tratamentul este stabilit de medicul de familie sau medicul internist, în funcție de cauza care a generat anemia. Este important însă, a arătat dr. Valerian Alecse Dițoiu, medic nefrolog, să se descopere cauzele care au generat anemie, pentru a stabili tratamentul corect - în cazul anemiei cauzată de afecțiunile hepatice, de exemplu, tratamentul este mai dificil decât în celelalte tipuri de anemii. Tipuri de anemii și tratamentul necesar Cel mai frecvent tip de anemie este cel cauzat de carența de fier din organism. Apare urmare a unei sângerări menstruale abundente sau a unor hemoragii, în boli precum ulcerul gastroduodenal, consumul exagerat de aspirină, hemoroizi etc. - apare în mod frecvent la bărbați și femeile trecute de menopauză. Totodată, alte cauze sunt lipsa de fier din alimentație - frecventă la adolescenți și femeile însărcinate și incapacitatea organismului de a reține fierul necesar (precum în boala celiacă sau la pacienții care au o parte din stomac sau intestinul subțire îndepărtate chirurgical). Tratamentul, în situațiile menționate mai sus este administrarea de supli-mente de fier și consumul de alimente bogate în fier. Este esențial însă ca terapia să fie prescrisă de un medic specialist, întrucât administrarea de suplimente de fier, fără un consult prealabil, poate duce la „acoperirea” simptomelor unei alte afecțiuni, mult mai grave - ulcer gastroduodenal sau cancer colorectal. În plus, dacă anemia nu este cauzată de lipsa de fier, iar bolnavul urmează în mod eronat o astfel de terapie, rezultatul nu va fi vindecarea bolii, ci provocarea unei intoxicații cu fier. La fel, în cazul anemiei provo-cate de carența de acid folic, tratamentul va consta în administrarea acestei substanțe. Boala se va ameliora în aproximativ șapte zile. Acest tip de anemie poate fi prevenit printr-o dietă bogată în citrice, legume verzi și cereale. Anemia cauzată de deficitul de vitamina B12 apare atunci când organismul nu poate absorbi respectiva substanță din alimente. Terapia constă în administrarea de fiole de vitamina B12, administrate injectabil intramuscular sau oral, ajutată de o dietă variată, cu lapte, brânză, carne și ouă. În stadiile avansate ale bolii, dacă s-a intervenit cu tratament din vreme, se poate ajunge la transfuzii de sânge. „În toate anemiile grave, indiferent de cauză, poate fi necesară uneori transfuzia de sânge”, a subliniat medicul.