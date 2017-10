Bolnavi cu HIV, din nou în pericol să rămână fără tratament

Federația UNOPA a lansat campania „Vrem să trăim!”, o campanie care aduce în atenția autorităților problematica accesului la tratament al pacienților care trăiesc cu HIV și solicită măsuri imediate în direcția prevenirii întreruperilor de tratament.Campania atrage atenția celor responsabili că de bunul mers al accesului pacienților seropozitivi la tratament depinde viața lor, iar în momentul în care aceștia nu primesc tratament se simt ca și condamnați la moarte.Prin această campanie UNOPA solicită din partea statului un buget clar pentru programul de tratament al infecției cu HIV, alocarea din timp a fondurilor, o procedură de achiziție centralizată și eficientă a medicamentelor, un control al aprovizionării cu medicamentele necesare la nivelul producătorilor și al distribuitorilor, precum și măsuri ferme împotriva tuturor celor care pun în pericol viața pacienților prin blocarea accesului la medicamente.„Campania propune și cere celor responsabili, de la nivel central și local, o altă atitudine față de situația pacienților care trăiesc cu HIV. E nevoie de o atitudine preventivă, de măsuri luate din timp în direcția asigurării bugetului pentru tratament, a realizării la timp a achizițiilor de medicamente, a aprovizionării cu medicamente de la distribuitori, a prevenirii exportului paralel al medicamentelor necesare pacienților din Romania etc. Am obosit să ne luptăm pentru a rezolva probleme care s-au petrecut deja, este timpul ca programul de tratament să funcționeze din nou fără probleme la toate nivelele. Nu vrem să căutăm vinovați, vrem să construim și să aplicăm soluții funcționale pentru ca viața pacienților seropozitivi să fie protejată, să li se ofere siguranță în loc de stres, să li se ofere suport în loc de drumuri nenumărate pentru tratament”, a declarat Iulian Petre, director executiv UNOPA.Campania are o componentă online în jurul unui film creat special în acest sens, precum și o serie de dezbateri și acțiuni menite să sprijine autoritățile să identifice și să implementeze soluții pentru a asigura accesul pacienților la tratamentul necesar.