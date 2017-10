Bolile hepatice, recunoscute ca urgenţe medicale

Bolile hepatice, recunoscute ca urgențe medicale

1.016.800 de locuitori posibil infectați cu virus hepatitic B și 635.000 posibil infectați cu virus hepatitic C. În ciuda acestor statistici îngrijorătoare, doar 4,1% dintre pacienții români, diagnosticați cu hepatită C, beneficiază de tratament. În ceea ce privește țara noastră, europarlamentul Cristian Bușoi a precizat că „România are nevoie de un plan național de acțiune centrat pe pacient și, care, totodată să implice activ grupurile de specialiști, cercetători, personal medical și factori decidenți din toate domeniile conexe. Garanția accesului echitabil și transparent la tratament cost-eficient, trebuie să constituie, împreună cu prevenția, prioritățile acestui plan., scrie sanatateatv.ro.