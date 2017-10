Bolile grave, tratate cu substanţe interzise

Bolile grave, tratate cu substanțe interzise

Terapia cu… droguri pare că ar aduce mai multe beneficii decât tratamentul clasic în cazul alcoolismului, al bolii Parkinson sau al depresiei, conform unui studiu american. Se pare că LSD-ul are o rată de succes de 50% la vindecarea alcoolismului, spre deosebire de terapia de la întâlnirile alcoolicilor anonimi, care are numai în proporție de 10% reușită. În plus, diverse studii arată că această substanță vindecă durerile de cap în opt din zece cazuri și ajută foarte mult pacienții cu boli terminale, atât în alinarea durerii, cât și în reducerea anxietății sau depresiei cauzate de sentimentul morții. Amfetamina ajută pacienții cu Parkinson să își recâștige mobilitatea. Mai mult, aceasta poate reduce durerile în bolile degenerative. La ora actuală, și în România se cere admiterea ca tratament a acestor substanțe interzise, în tratarea bolilor grave, mai ales în cazul pacienților aflați în faze terminale de boală.