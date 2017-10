Bolile grave pot fi depistate cu un laser modern

Boli ca hemofilia sau Sindromul Down pot fi depistate timpuriu cu ajutorul unui laser modern. Laserul PGD este disponibil acum și în România și va reprezenta o adevărată comoară pentru cuplurile care doresc să devină părinți și utilizează în acest sens, fertilizarea in vitro. Coșmarul de a nu descoperi ce malformații și boli grave poate dezvolta un făt în timpul sarcinii ar putea deveni istorie dacă viitoarele mămici sunt supuse acestui tip de investigații, spun specialiștii. Atât hemofilia, cât și Sindromul Down constau în moștenirea unor factori de coagulare a sângelui care sunt anormali.