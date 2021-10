Bolile de rinichi la copii apar, în special, din cauza unor malformații

Cei mai întâlniți factori de risc ale bolilor de rinichi la copii sunt: deshidratarea puternică și repetată, inflamații la nivelul gleznelor sau a labei piciorului, febră nejustificată, dureri în timpul urinării, culoare ciudată a urinei, dureri în partea inferioară a abdomenului, dar și probleme legate de supraponderalitate sau obezitate.





Totodată, copilul poate să fie expus riscului de a avea boli de rinichi dacă a fost născut prematur sau dacă are o tulburare în creștere. De asemenea, în cazul în care copilul are diabet, o carență de vitamina D în organism sau se confruntă cu creșterea presiunii arteriale este expus, din nou, riscului de a face boli de rinichi. Simptomele în bolile de rinichi la copii pot fi următoarele: hipertensiune, febră, creșterea frecvenței în urinare, sânge în urină și chiar urinare în pat pe timpul nopții. Dacă din nefericire un copil este diagnosticat cu o boală de rinichi, poate întâmpina o serie de probleme adiacente, de socializare în rândul celorlalți colegi, la activitățile extrașcolare etc. Mai mult decât atât, copiii care se confruntă cu probleme de creștere, pot să-și piardă încrederea în sine având în vedere că sunt mai mici decât copiii de vârsta lor.





Nu vă gândiți că dacă sunt mici, copiii nu se pot îmbolnăvi de boli de rinichi. Specialiștii spun că bolile rinichilor apar la cei mici din cauza dezvoltării incorecte a acestui organ (malformațiilor), a moștenirii genetice (boli ereditare) sau a infecțiilor și patologiilor care le afectează buna funcționare. Cert este că multe dintre bolile renale pot fi diagnosticate încă de dinainte ca bebelușul să se nască, în timpul testelor prenatale, iar cea mai mare parte dintre ele este tratabilă.