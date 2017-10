Bolile de inimă omoară mai mulţi oameni decât cancerul

Bolile de inimă omoară mai mulți oameni decât cancerul

Miercuri, 19 Iulie 2017

Oamenii trebuie să conștientizeze pericolul afecțiunilor cardiovasculare, care reprezintă principala cauză de mortalitate în România, a doua fiind cancerul, a afirmat Rodica Tănăsescu, președintele Societății Naționale de Medicină a Familiei (SNMF), cu ocazia lansării campaniei "Câte vieți are inima ta?"."Sistemul de sănătate din România are o acută nevoie de echilibru între palierele de îngrijire a oamenilor, de o adevărată strategie pe termen mediu și lung, are nevoie de programe de educație, de creștere a aderenței la tratament, de depistarea precoce a bolilor, de colaborarea între specialități, de un mecanism integrat de monitorizare a pacienților cu boli cardiovasculare, de programe de recuperare post-infarct. Pentru a atrage atenția asupra tuturor acestor probleme, am lansat campania 'Câte vieți are inima ta?' și ne propunem ca oamenii să conștientizeze șansa pe care o avem de a evita suferințe, invalidități și decese datorate acestor boli", a susținut Rodica Tănăsescu.