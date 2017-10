Bolile care se ascund în spatele aluniţelor

Bolile care se ascund în spatele alunițelor

Toată lumea are alunițe, mai mici sau mai mari, și toți se întreabă, la un moment dat, dacă sunt sau nu periculoase. În unele cazuri sunt considerate simboluri ale frumuseții, mai ales dacă amplasarea deasupra buzei superioare aduce aminte de vreo vedetă. Aceste simboluri pot să ascundă însă adevărate „surprize “ neplăcute, precum cancerul. De aceea este important să fie cunoscute semnele îngrijorătoare. Ați observat că alunița care v-a apărut pe spate, în urmă cu câțiva ani, a început să se mărească. Ba mai mult, de câte ori vă atingeți în locul respectiv, vă doare. Sau ați observat că „semnul de frumusețe” are mai multe culori, de la cafeniu la negru și vă întrebați dacă sunt acestea motive pentru a vizita un medic dermatolog. Sfatul dr. Gheorghe Nicola, șeful Clinicii de Dermato-Venerologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, este să consultați un specialist ori de câte ori vă îngrijorează ceva legat de alunițe sau negi, cum sunt denumite în limbaj medical. Doar astfel puteți preveni sau depista din vreme cancerul de piele, o neoplazie păcătoasă, ce avansează foarte repede și în cazul căreia metastaza se instalează la scurt timp. „Cea mai bună metodă de a preveni apariția unui cancer de piele este realizarea unei analize dermatoscopice măcar o dată la an”, a afirmat dermatologul. Când îngrijorează prezența unei alunițeAlunițele sunt formațiuni pigmentare sau nepigmentare, de forme, dimensiuni și culori diferite, ce apar ca urmare a acumulărilor de melanocite la nivelul pielii. Specialistul a subliniat că nu există persoană care să nu aibă cel puțin o aluniță pe corp. Dacă este traumatizată, fie prin frecare cu obiecte de îmbrăcăminte, fie de ultraviolete, poate avea efect cancerigen. Dr. Gheorghe Nicola ne-a descris care sunt situațiile când prezența unei alunițe trebuie să constituie, în mod obligatoriu, mo-tiv pentru consultarea unui medic:l Asimetria - dacă o jumătate de aluniță nu seamănă cu cealaltă în dimensiuni. l Margini neregulate - ați observat, bineînțeles, că o aluniță are o formă perfect rotundă; însă, dacă marginile acesteia capătă un aspect zdrențuit, crestat sau chiar apar pete care determină ca marginile aluniței să se modifice, mergeți la doctor.l Culoarea - o aluniță care poate să indice prezența unui melanom sau a unui cancer de piele are o pigmentare neuniformă, observându-se prezența unor „umbre” de maro, cafeniu, negru sau a unor liniuțe albe, roșii și albastre. Modificarea distribuției culorilor, în special răspândirea lor de la marginea aluniței pe pielea din jur, constituie de asemenea un semn precoce al melanomului.l Înălțimea - o aluniță ce se poate transforma în cancer își modifică înălțimea, fie „coboară” în profunzimea pielii, fie se înalță. l Senzația de mâncărime - apare la nivelul aluniței și poate să fie însoțită de tumefierea zonei sau de roșeață.Aceste modificări pot să apară, de asemenea, la orice semn din naștere, nu doar în cazul alunițelor. l Sângerare - la atingere, alunița sângerează sau este dureroasă.Prea mari sau prea multe nu este bine!Totodată, specialistul a atras atenția că sunt cazuri când evoluția în timp a unei alunițe trebuie supravegheată îndea-proape. Este cazul negilor apăruți de la naștere și mai ales a celor care sunt mai mari de 20 de centimetri. Un semn de alarmă trebuie să constituie și prezența a mai mult de 50 de alunițe pe corp.