Boala stresului şi a dezechilibrelor hormonale

Boala stresului și a dezechilibrelor hormonale

Pe lângă faptul că produce leziuni la nivelul pielii, al unghiilor și al părului, psoriazisul poate afecta grav și articulațiile. De aici pot apărea afecțiuni articulare, precum artrita reumatoidă și reumatismul articular, dar și cea mai gravă complicație a psoriazisului: artropatia psoriazică.Psoriazisul este una dintre cele mai frecvente boli de piele și afectează 2% dintre români, susțin medicii dermatologi.Există o serie de factori care pot provoca apariția bolii sau agravarea acesteia, precum stresul psihic puternic, traumatismele fizice (arsuri, intervenții chirurgicale), fumatul, alcoolul, anumite medicamente, infecțiile cu streptococ beta-hemolitic (amigdalite), dezechilibrele hormonale. Netratată, această afecțiune poate genera complicații de tipul bolilor inflamatorii care duc la invaliditate.„Artropatia psoriazică este o afecțiune inflamatorie care afectează articulațiile, astfel că pacienții prezintă articulații dureroase, tumefiate, înroșite, iar dacă boala nu este controlată terapeutic, se poate ajunge la distrugerea zonelor afectate, dar și la pierderea mobilității. Articulațiile implicate pot fi atât cele de la mână sau picior, cât și articulațiile genunchiului, șoldului sau chiar articulațiile intervertebrale. Aproximativ 30% dintre bolnavii de psoriazis dezvoltă, într-o formă mai ușoară sau mai gravă, artropatie psoriazică”, explică dr. Irena Smadea, medic primar dermato-venerologie.Aceeași boală, simptome diferitePsoriazisul vulgar sau în plăci este cea mai frecventă formă a bolii, fiind întâlnită în 80-90% din cazuri. Se manifestă prin leziuni roșiatice ale pielii acoperite cu solzi argintii. Această formă poate apărea pe aproape toate suprafețele corpului (chiar și în zona organelor genitale sau în interiorul cavității bucale).Psoriazisul pustular este o formă mai rară și poate apărea generalizat la nivelul corpului sau pe zone restrânse, pe mâini, picioare și degete. Poate fi declanșat de anumite medicamente, infecții, razele UV, sarcină sau stres.Psoriazisul poate fi declanșat și de o infecție bacteriană și apare în special la persoanele mai tinere de 30 de ani. În acest caz, petele nu sunt de dimensiuni atât de mari că în cazul psoriazisului clasic.Psoriazisul invers apare de obicei în zona axilei, cea din jurul organelor genitale și sub sân. Este caracterizat de apariția unor pete roșiatice și netede și este des întâlnit la persoanele supraponderale.Cele mai afectate regiuni ale corpului sunt coatele și genunchii, palma și talpa, zona lombară, scalpul (la liziera liniei de păr), ombilicul, mucoasele, axilele, organele genitale și unghiile. Prezența puseurilor pe față se întâlnește destul de rar.Psoriazisul, tratat fără cortizonPsoriazisul este una dintre afecțiunile pentru care pacienții pot găsi, în cadrul clinicii Psoremiss, tratamente și terapii revoluționare.„Tratamentul cu cortizon are efecte extrem de agresive pentru organism, motiv pentru care noi utilizăm terapia bazată pe alge marine, petrol și cărbune, o alternativă extrem de bine primită de bolnavi. În clinica Psoremiss din cadrul On Clinic, am dezvoltat acest tip de tratamente care s-au dovedit extrem de eficiente și care au la bază și ani buni de cercetare”, a explicat medicul.