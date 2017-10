"BOALA" INCURABILĂ din SPITALUL JUDEŢEAN: „Am putea face orice tip de operaţie, dar nu avem cu ce!“

7

Operatii salvatoare?!!!

Vorbim de operatii salvatoare cand in acet spital la sectia de chirurgie nu sunt respectate nici cele mai mici norme de curatenie (sunt gandaci, baile sunt foarte murdare, geamurile saloanelor sunt lipite si nu pot fi deschise, etc) - holul de la intrarea din curtea interioara a spitalului este renovat si mult mai curat decat saloanele in care sunt dusi bolnavii dupa cele 2-3 zile de la terapie intensiva. De ce nu se face o ancheta sa se verifice cate persoane operate in acest spital ajung dupa cateva zile de stat in salon inapoi la terapie intensiva unde se afla ca starea lor este septica sau critica si apoi sa se stinga in aceste saloane? Din pacate pana si starea grava a pacientului este ascunsa pana in ultimul moment cand nu se mai poate face nimic si pacientul nu poate fi transferat. Toate acestea, in conditiile in care tot tratamentul este cumparat de la farmacii de catre apropiatii pacientului.