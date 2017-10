"Boala fără simptome" atacă sănătatea constănţenilor

"Boala fără simptome" atacă sănătatea constănțenilor

Adesea, hepatita cronică virală B este o boală ascunsă, lipsită de simptome evidente pe plan clinic în cea mai mare parte din cazuri și pentru o lungă perioadă de timp. Atunci când simptomele sunt prezente, sunt mai degrabă nespecifice precum oboseală, disconfortul abdominal sau balonările și tind să fie atribuite de către pacient altor cauze contextuale (alimentație, stres), ceea ce duce la întârzierea diagnosticului. Din păcate, numărul pacienților constănțeni este în continuă creștere, spun medicii.Doar în cazurile avansate, hepatita cronică se manifestă evident clinic prin icter, mărirea de volum a abdomenului, edeme ale picioarelor, sângerări cutanate sau ale mucoaselor etc. Dar în aceste cazuri, de cele mai multe ori, boala este deja în stadiul de ciroză hepatică.„Este important să deosebim între ele hepatitele în funcție de cauza lor. Unele sunt provocate de infecțiile virale cu virusurile numite după literele alfabetului, de la A la E. Virusurile B, C și D provoacă hepatita acută care poate evolua către hepatita cronică, ciroză hepatică și cancer.Acestea se transmit pe cale parenterală, adică injecții, tratamente intravenoase, droguri și orice manevră invazivă medicală sau nemedicală cu instrumente incomplet sterilizate, perinatal (de la mamă la făt) și pe cale sexuală. Virusurile A și E provoacă numai hepatita acută care, în cele mai multe cazuri, se vindecă fără sechele.Transmiterea acestor virusuri se face pe cale enterală (fecal - orală, adică prin mâini murdare, alimente contaminate etc.).Mai sunt și alte tipuri de hepatită, dar acestea sunt mai rare, și anume: hepatita autoimună în care o anomalie a propriului sistem imunologic duce la apariția bolii, hepatitele de cauză metabolică asociate cu obezitatea, diabetul zaharat și dislipidemiile, hepatite toxice medicamentoase, hepatitele de cauză genetică. Fiecare formă de hepatită beneficiază de o abordare terapeutică individualizată, de aceea pacientul trebuie să se prezinte la medicul specialist pentru particularizarea tratamentului și a sfaturilor medicale pentru fiecare caz în parte”, a explicat dr. Eugen Dumitru, medic primar gastroenterologie/medicină internă în cadrul Centrului Medical de Gastroenterologie, Hepatologie și Endoscopie Digestivă Gastromond.În ce condiții poate evolua hepatita B către cancerul de ficat?Un pacient cu hepatită B are un risc de 100 de ori mai mare de a face un cancer la ficat decât o persoană neinfectată. Riscul crește o dată cu trecerea timpului de la momentul infecției și este mai mare la cei care au viremie, adică încărcătura virală crescută la persoanele care cumulează și alți factori de risc: consumul de alcool, fumatul, alte infecții precum virusul C sau HIV, obezitate sau diabet zaharat. O dată apărut, cancerul la ficat are un prognostic negativ, deoarece supraviețuirea la 5 ani este de sub 10%. Din păcate, numărul pacienților constănțeni care sunt diagnosticați cu hepatită este în continuă creștere, iar una dintre căile principale de transmitere este cea sexuală.Vaccinarea, singura metodă de prevențieVaccinarea contra hepatitei B este cea mai bună metodă profilactică pentru o persoană neinfectată. Ea este utilă mai ales pentru persoanele aflate la risc: persoane aflate în contact cu pacienții, personalul medical, persoanele instituționalizate, persoanele deja suferind de alte afecțiuni hepatice pentru a nu contracta și o infecție virală B, locuitorii din zonele în care această boală este endemică.„Vaccinul este eficient, doar că persoanele vaccinate trebuie să facă câteva rapeluri după o schemă cunoscută de către specialiști și un control prin determinarea anticorpilor anti-HBs la final, pentru verificarea eficacității vaccinării”, completează medicul.