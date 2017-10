Boală a copilăriei, periculoasă pentru gravide: duce la avort şi malformaţii

Boală a copilăriei, periculoasă pentru gravide: duce la avort și malformații

Gravidele care se îmbolnăvesc de pojărel (rubeolă) în primele cinci luni de sarcină au un risc ridicat de avort sau de malformații fetale.Rubeola, cunoscută popular drept pojărel, pojarul mic, este o afecțiune virală foarte contagioasă, din rândul bolilor eruptive ale copilăriei. Dr. Mihaela Pețeanu, medic specialist obstetrică-gi-necologie, a explicat faptul că, deși pentru copiii și adulții cu o stare de sănătate bună această afecțiune nu ridică nicio problemă, nu aceeași este situația și în cazul gravidelor, în special până în luna a cincia de sarcină.„Organismul uman este singurul cunoscut ca fiind gazda acestui virus. Transmiterea este ușoară, directă, mai ales pe calea aerului, prin secrețiile nazo-faringiene, care se elimină prin tuse, strănut. Virusul mai este prezent în urină, fecale și pe pielea persoanelor infectate. La copil și la adultul sănătos, această infecție virală se poate manifesta nespecific, prin stări de subfebrilitate, stare generală proastă, dureri de cap, umflarea ganglionilor, congestie conjunctivală cu câteva zile înainte să apară erupția cutanată. În 50% din cazurile de rubeolă, simptomele lipsesc sau sunt atât de reduse în intensitate, încât nu se suspicionează o infecție virală”, a explicat medicul.„Spre deosebire de aceste situații, când copilul și adultul se vindecă fără complicații, la femeia gravidă infecția cu virusul rubeolei poate duce la afectarea gravă a sarcinii, mai ales dacă s-a produs în primele 20 de săptămâni. Infecția primară cu rubeolă (când organismul nu a mai venit în contact cu agentul patogen și nu are anticorpi!) poate duce la oprirea sarcinii din evoluție, la avort, la moarte fetală sau la anomalii fetale permanente și deosebit de grave, care constituie sindromul rubeolei congenitale”, a adăugat dr. Mihaela Pețeanu. Dintre malformațiile fetale menționăm: cataractă, surditate, leziuni cardiace, retard psihomotor etc. „Unele anomalii nu se evidențiază decât la unul - doi ani de la naștere”, a precizat medicul specialist.Riscul de afectare a fătului depinde de agresivitatea virusului și mai ales de perioada sarcinii în care s-a produs infectarea. Astfel, „în primele 12 săptămâni de sarcină, riscul de apariție a sindromului de rubeolă congenitală este de 85%”, a subliniat ginecologul. „Între 13 și 16 săptămâni, riscul scade la 54%, această diminuare a riscului continuând până la 20 săptămâni. Riscul în cazul infecției apărute după 20 de săptămâni este de aproximativ 4%”.În concluzie, dr. Mihaela Pețeanu consideră că este necesară efectuarea unui screening înainte de sarcină, pentru stabilirea statusului imunității la rubeolă. „Dacă testele serologice evidențiază lipsa anticorpilor specifici pentru rubeolă și pacienta nu este gravidă se va recomanda vaccinarea antirubeolă și amânarea sarcinii cu cel puțin o lună. Dacă pacienta este gravidă și nu are anticorpi specifici pentru rubeolă se va face determinarea lunară a acestora până la 20 de săptămâni de sarcină și apoi mai rar, la o lună și jumătate. Vaccinarea nu se recomandă în timpul sarcinii. Vaccinarea anti-rubeolă este permisă în alăptare. Pentru gravidele fără anticorpi specifici pentru rubeolă se recomandă evitarea persoanelor bolnave, care prezintă erupții cutanate sau simptome asemănătoare infecției cu virusul rubeolei sau care au venit în contact cu persoane bolnave, evitarea socializării (de exemplu petreceri cu copii) și a marilor aglomerații (de exemplu mall-uri) în perioadele anunțate de epidemii, vaccinarea copiilor, evitarea călătoriilor mai ales în țările în care nu au programe de vaccinare. Dacă o gravidă fără anticorpi a venit în contact cu o persoană bolnavă, se pot administra imunoglobuline în primele 48 de ore de la contactul presupus infectant, dar acest gest nu împiedică îmbolnăvirea gravidei și a fătului, ci doar scade discret gradul afectării fetale”, a afirmat medicul specialist.