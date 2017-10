„Blocul operator al SOTRM are nevoie urgentă de reabilitare“

Odată cu preluarea Spitalului de Ortopedie Traumatologie Medicală Eforie Sud, conducerea Spitalului Județean Constanța susține că a preluat și problemele acestei instituții, fapt pentru care planul de refinanțare se numără printre priorități.„SOTRM a fost preluat oficial cu toate cheltuielile și problemele pe care această instituție le are de ani buni. Pentru ca activitatea medicală să poată continua este nevoie de un plan de finanțare bine pus la punct. De exemplu, blocul operator are mare nevoie de reabilitare și modernizare. Desigur și condițiile de monitorizare post-operatorie sau partea hotelieră are nevoie urgentă de suport financiar pentru ca echipa de medici să își poată desfășura activitatea medicală în condiții optime”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Cătălin Grasa, directorul medical al Spitalului Județean Constanța.