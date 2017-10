Beţi un pahar de apă la fiecare 15-20 de minute!

Pentru a trece cu bine peste caniculă

Beți un pahar de apă la fiecare 15-20 de minute!

Am scăpat de ploi și de inundații, dar a venit peste noi căldura. Meteorologii ne avertizează că se vor înregistra în continuare temperaturi foarte ridicate. Pentru prevenirea problemelor de sănătate în această perioadă cu temperaturi extreme, Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța ne recomandă, în primul rând, să evităm, pe cât posibil, expunerea la soare între orele 11 și 18. „Trebuie să consumăm zilnic cel puțin doi litri de lichide, fără a aștepta să apară senzația de sete. Beți un pahar de apă sau echivalentul acestuia la fiecare 15-20 de minute. De asemenea, consumați în fiecare zi cât mai multe fructe și legume proaspete, precum pepene roșu, prune, castraveți, roșii, deoarece acestea conțin o mare cantitate de apă. O doză de iaurt produce aceeași hidratare ca și un pahar de apă. Nu beți alcool, nici bere, nici vin, deoarece acesta favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Evitați băuturile cu conținut ridicat de cafeină (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice”, ne sfătuiește dr. Loti Popescu, șeful Biroului pentru Promovarea Sănătății, din cadrul DSP Con-stanța. Hidratare corespunzătoare la copii Pentru a ne răcori, putem să facem dușuri călduțe, iar dacă avem aer condiționat, aparatul trebuie reglat la o temperatură cu cinci grade mai mică decât temperatura ambientală. Dacă ne expunem la soare între orele amiezii, nu trebuie să ne lipsească pălăriile și hainele lejere, din fibre naturale și de culori deschise. Totuși, trebuie să evităm activitățile de exterior, care necesită un consum mare de energie, precum sporturi sau grădinărit. „În cazul sugarilor și al copiilor mici, trebuie să realizăm un ambient cât mai normal, ferit de căldură, umiditate excesivă și curenți de aer. Nu trebuie modificată alimentația și introduse alimente noi, dar e nevoie de o hidratare corespunzătoare. Copilul nu va fi scos din casă decât în-afara perioadelor caniculare și, obligatoriu, cu o căciuliță pe cap. Copiii vor primi apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai foarte slab îndulcit, fructe proaspete și foarte bine spălate. Copiilor preșcolari li se vor face dușuri cu apă la temperatura camerei”, mai precizează dr. Loti Popescu. Adaptarea schemei terapeutice Pentru persoanele vârstnice și cu afecțiuni cronice este nevoie să se creeze un ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului, de o hidratare corespunzătoare și alimentație predominant compusă din legume și fructe proaspete. Ei trebuie să își continue tratamentul conform indicațiilor medicului. „Este foarte util ca, în aceste perioade, persoanele cu afecțiuni cronice, cardiovasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulație, mentale sau cu hipertensiune să consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente”, recomandă reprezentantul DSP. În plus, nu trebuie neglijată deloc igiena personală, fiind indicate trei-patru dușuri pe zi.