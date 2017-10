Beneficiile salatei verzi asupra stării de sănătate

Ştire online publicată Marţi, 13 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii nutriționiști spun că unul dintre cele mai sănătoase și mai simple obiceiuri alimentare pe care le puteți adopta în această perioadă a anului este consumul de salată verde. Leguma asigură organismului o gamă variată de vitamine, nutrienți și antioxidanți, adică un plus de sănătate. Un motiv pentru care nutriționiștii recomandă consumul de salată verde îl reprezintă conținutul bogat în fibre naturale. O dietă bogată în fibre reduce semnificativ colesterolul, previne constipația, stimulează tranzitul gastrointestinal și induce mai repede senzația de sațietate și ajută chiar și la pierderea kilogramelor în plus. Consumul de salată este indicat și bolnavilor cronici. În cazul diabeticilor, ameliorează toleranța la glucoză și îmbunătățește răspunsul la insulină al organismului, iar în cazul bolnavilor cu afecțiuni cardiovasculare oferă protecție împotriva hipertensiunii. Salata verde este o consistentă sursă de vitamine A, K, C și E, de antioxidanți precum acidul folic, licopenul - substanțe care pot neutraliza acțiunea agresivă a toxinelor și radicalilor liberi, responsabili de îmbătrânirea precoce a organismului. Un studiu recent publicat al cercetătorilor din SUA arată că persoanele care au o dietă bogată în fructe și legume au un risc redus de a dezvolta tumori în regiunea cervicală (cap și gât). Pe lângă salată, există și alte legume benefice organismului, precum mazărea, fasolea, ardeii, roșiile, morcovii, merele, nectarinele, piersicile, prunele și perele. Salata verde vă poate ajuta și să scăpați de kilogramele în plus. Studiile nutriționiștilor arată că prin adăugarea salatei verzi în meniul zilnic, chiar și ca primul fel, este stimulată sațietatea și astfel este redus numărul de calorii consumat la o masă.