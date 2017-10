Beneficiile prunelor

Ştire online publicată Joi, 22 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Au o aromă încântătoare, se găsesc peste tot și sunt surse excelente de vitamine în această perioadă a verii. DA, despre prune este vorba! Gustul plăcut, textura suculentă și caloriile reduse fac ca prunele să fie o gustare minunată de vară, cu beneficii atât pentru sănătate, cât și pentru papilele gustative.Descoperă care sunt beneficiile prunelor pentru sănătatea ta și a familiei!Beneficiul principal al consumului de prune proaspete, dar și uscate, este conținutul mare de antioxidanți, ce îți protejează organismul de acțiunea nocivă a factorilor de mediu. Fenolii pe care îi conțin prunele sunt antioxidanți puternici ce protejează celulele creierului (neuronii) și întreg organismul. De asemenea, prunele conțin suficientă vi-tamina C cât să contribuie la absorbția fierului în organism, la stimularea imunității și la menținerea sănătății pielii.Pe lângă fenolii cu rol antioxidant, prunele sunt surse foarte bune de vitamine și minerale esențiale pentru sănătatea organismului la orice vârstă.O sută de grame de prune au doar 46 de calorii și multe vitamine și minerale bune pentru sănătate, precum:Vitamina C: 16% din doza zilnică recomandată ajută la menținerea sănătății gingiilor, ajută la absorbția fierului și este un antioxidant important.Potasiu: 4% din DZR. Potasiul este un mineral ce te ajută să-ți menții sub control tensiunea arterială și riscul de a suferi un infarct, de aceea este esențial să-l incluzi în dieta ta zilnică.Fibre: 6% din DZR. Esențiale pentru o digestie sănătoasă, fibrele te ajută să-ți menții sub control foamea, dar și să previi sau, dacă este cazul, să tratezi constipația. Tot fibrele pot diminua absorbția de colesterol în organism și pot reduce riscul de afecțiuni cardiovasculare.Vitamina A: 7% din DZR. Vitamina A este o vitamină esențială solubilă în grăsime, de care organismul tău are nevoie pentru a menține sănătatea ochilor, creșterea și dezvoltarea, sănătatea oaselor, sistemul imunitar și cel reproductiv. (sursa:www.salbsaugras.ro)