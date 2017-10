Beneficii puţin cunoscute ale consumului de apă

Beneficii puțin cunoscute ale consumului de apă

Ştire online publicată Miercuri, 15 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Toată lumea știe și vorbește despre cât de bine este să te menții hidratat, să ai un consum adecvat de apă. Totodată, există anumite avantaje ale acestui obicei, care au fost promovate intens și au ajuns să fie bine cunoscute la scară largă. Iată o serie de beneficii mai puțin cunoscute ale consumului de apă , despre care poate că nici tu nu știai.Echilibrul fluidelor din organism: un mare procent din corpul uman nu este nimic altceva decât apă . Ideea este că o mare parte din această apă este eliminată din organism odată cu toxinele. Ei bine, acest proces nu se desfășoară așa cum trebuie decât în varianta în care tu bei suficientă apă încât să înlocuiești ceea ce trebuie eliminat. În caz contrar, vei deregla transportul de nutrienți din orga-nism, capacitatea de reglaj termic, de digestie și nu numai.Controlul caloriilor: consumul de apă reprezintă un factor vital în lupta cu kilogramele în plus. Totodată, o digestie corectă și un metabolism eficient nu pot exista fără minimul de apă necesar.Energizarea musculaturii: în momentul în care transpiri, mușchii se deshidratează, iar tu te simți lipsit de vlagă. Așadar, trebuie să bei apă mai multă, atunci când, din diverse motive, transpiri mai mult.Un plus de productivitate: numeroase studii au demonstrat faptul că o persoană hidratată are o mai mare capacitate de concentrare, pe termen mai lung, iar memoria funcționează mult mai bine. De ce? Petru că și creierul are un conținut foarte mare de apă Reducerea oboselii: atunci când vine vorba de oboseala psihică, dar și în cazul oboselii fizice, apa te ajută enorm să treci peste această stare. Poate că nu știai, dar unul dintre primele semne ale deshi-dratării este starea de epuizare.Tratament împotriva răcelilor: aici putem include atât prevenirea acestor afecțiuni, cât și tratarea lor. Organismul are nevoie de aportul adecvat de apă pentru a putea lupta cu virușii. Altfel spus, consumul de apă este strâns legat de imunitatea corpului tău. Când deja ești răcit, oricâte medicamente ai lua, ai grijă să nu neglijezi faptul că trebuie să bei chiar mai multă apă decât în general, întrucât organismul are tendința de a se deshidrata mai ușor în aceste momente.