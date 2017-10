BEBELUŞII CARE AU ŞOCAT LUMEA! Născut la două luni de la moartea mamei; pubertate la vârsta de un an

BEBELUȘII CARE AU ȘOCAT LUMEA! Născut la două luni de la moartea mamei; pubertate la vârsta de un an

În ultima lună, principalele canale de informații au difuzat știri șocante despre bebeluși cu povești unice de viață, care au făcut înconjurul lumii.O mamă în vârstă de 19 ani din India a dat naștere unui bebeluș-gigant (foto). Fetița, cu o greutate de 6,8 kg, s-a născut prin cezariană luni, în statul indian Karnataka, și a fost declarată de medici cel mai greu nou-născut din lume. „În cei 25 de ani de carieră, nu am văzut așa ceva. Este un miracol“, a declarat doctorul Venkatesh Raju, cel care a adus-o pe lume pe fetiță. Atât „micuța-gigant“, cât și mama ei adolescentă sunt în stare stabilă și vor fi externate imediat ce medicii se asigură că sunt sănătoase.Un băiețel din orașul Wroclaw, Polonia, s-a născut la două luni după ce mama lui a murit. Femeia a decedat din cauza unei tumori pe creier pe când se afla în cea de-a 17-a săptămână de sarcină dar, pentru că fătul era sănătos, medicii au ținut-o în viață cu ajutorul aparatelor. Wojtus, cum a fost botezat bebelușul, a venit pe lume la 55 de zile după ce mama sa a murit, cântărind 1 kg. Ținut la incubator (foto), a făcut progrese rapide și a ajuns la greutatea de 3 kg, moment în care a fost externat în grija tatălui său, care a locuit în spital de la moartea mamei.Becki-Jo Allen, o femeie în vârstă de 23 de ani din Marea Britanie, a dat naștere unui set de tripleți identici (foto), caz întâlnit o dată la 200 de milioane. Tripleții Roman, Rocco și Rohan, acum în vârstă acum de zece luni, sunt practic imposibil de deosebit. Mama lor nu are însă această problemă. „Cu toții au semne din naștere între sprâncene. Semnul lui Roman este mai întunecat, iar Rohan are un semn și pe picior“, și-a dezvăluit Becki-Jo secretul, menționând și că cei trei băieței au personalități foarte diferite.Un copil în vârstă de un an din Delhi, India are deja „pofte“ sexuale, păr pubian și facial și un penis mare cât al unui bărbat adult. În plus, are deja vocea în schimbare. Pubertatea precoce este cauzată, de obicei, de tumori la stomac sau la creier, însă testele n-au depistat niciuna. Părinții au sesizat încă de acum 6 luni creșterea anormală a organului genital, dar s-au gândit că poate băiatul va fi mai „dotat“, așa că nu l-au dus la medic. Akash, așa cum a fost botezat de mass media, face acum terapie cu hormoni, iar starea sa pare să se îmbunătățească.Sursa: www.adevarul.ro