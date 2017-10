Bebe "uriaş", adus pe lume la maternitatea Isis

Bebe "uriaș", adus pe lume la maternitatea Isis

Dacă în mod normal, nou-născuții vin pe lume cântărind în jur de trei - patru kilograme, un băiețel constănțean a depășit standardele și i-a uimit atât pe părinți, cât și pe medici, când a fost pus pe cântar imediat după naștere. Micuțul „uriaș” are nu mai puțin de 5,600 kilograme și este cel mai mare bebeluș născut anul acesta în județul Constanța. Părinții bebelușului au așteptat cu sufletul la gură timp de nouă luni sosirea primului lor copil, David, așa că s-au pregătit cum au putut mai bine înainte de momentul naș-terii. Medicii i-au înștiințat din timp că vor avea o surpriză „de proporții” când va veni noul membru al familiei, așa că mama și tatăl au cumpărat bluzițe, totoșei și alte hăinuțe potrivite pentru bebeluși mai mari. Cu toate acestea, cei doi părinți nu au reușit să aprecieze greutatea reală a copilului lor, așa că, după naștere, au fost nevoiți să cumpere un alt set de haine, mai mari, care să îl încapă pe cel mic. Cel mai mare nou-născut, anul acesta, la Constanța David, copilul cu cea mai mare greutate înregistrată la nou-născuți, anul acesta, în județul nostru, a fost adus pe lume de medicii specialiști ai spitalului privat Isis. Cadrele medicale de acolo spun că este și cel mai mare bebeluș născut vreodată în maternitatea lor, cu o greutate de 5,600 kilograme și o lungime de 57 de centimetri. De la începutul anului și până acum, s-au mai născut alți doi copii cu o greutate peste limita normală, la Spitalul Județean Constanța. Este vorba de un bebeluș de 5,200 kilograme și un altul, cu o greutate de 5,400 kilograme. Loredana Căpriceanu, mama lui David, locuiește în Valu lui Traian, are 26 de ani și este mămică pentru prima oară. Evoluția sarcinii ei a fost urmărită pe parcursul celor nouă luni de către dr. Mariana Șaptefrați, medic specialist obstetrică ginecologie, cea care a adus pe lume copilul. „Mama a avut o sarcină normală, fără probleme deosebite și a născut la termen. Am știut de la început că parametrii ecografici sunt mai mari decât valorile normale, așa că am urmărit sarcina cu o atenție sporită pentru a preveni eventualele complicații”, a declarat dr. Bogdan Ciornei, medic obstetrică ginecologie la spitalul Isis. David a primit nota 10 la naștere Făcând abstracție de greutatea ieșită din tipare, micuțul „gigant” și-a făcut debutul în lume primind nota maximă din partea medicilor. „A fost născut prin cezariană, miercuri, în jurul orei 10.30 și a primit nota 10 la scorul Apgar. Bebelușul a rămas în grija medicilor neonatologi pentru a-l supraveghea mai atent și a se asigura că totul este în regulă. Cel mai probabil, atât micuțul, cât și mămica lui vor fi externați în două zile”, ne-a spus dr. Magdalena Oprea, medic primar neonatolog care a asistat la venirea pe lume a lui David. Potrivit specialiștilor, un copil se poate naște cu o asemenea greutate în anumite situații: dacă mama are predispoziție la obezitate și este supraponderală, în cazul în care mama are probleme cardiace sau dacă suferă de diabet. În urma analizelor efectuate, medicii au constatat că Loredana nu are niciuna din aceste probleme de sănătate. Totodată, copiii născuți cu greutate mai mare de cinci kilograme sunt predispuși la diabet, motiv pentru care David a fost supus la toate testele specifice în cadrul maternității Isis, unde medicii au stabilit că micuțul este perfect sănătos. Un alt risc al nou-născuților mai mari ar fi adaptarea greoaie a aparatului respirator, dar David a trecut cu brio și de aceste analize. Mămica și bebelușul se află, în prezent, internați într-unul din saloanele spitalului privat, urmând ca în cel mult două zile să fie trimiși acasă.