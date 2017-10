Bătrânii, copiii şi persoanele străzii – predispuşi la hipotermie

Bătrânii, copiii și persoanele străzii – predispuși la hipotermie

Leziunile produse de frig sunt accentuate de deshidratare și de lipsa de oxigen la nivelul celulelor. Expunerea la temperaturi joase provoacă hipotermie. Dacă nu este detectată și tratată corespunzător, poate fi fatală. Hipotermia apare atunci când temperatura corpului uman ajunge la un punct critic, adică se răcește sub 35 de grade Celsius. La această temperatură sau mai joasă funcțiile organismului încetinesc. Afecțiunea se instalează atunci când corpul este expus la aer, apă, vânt sau ploaie rece. Hipotermia apare, de regulă, după o perioadă de timp, de la o zi până la câteva săptămâni. În momentul în care temperatura corpului scade, vasele de sânge se îngustează, pentru a preveni pierderea căldurii din organism. Dacă temperatura corpului continuă să scadă sub 35 de grade Celsius, persoana afectată de hipotermie riscă să intre în comă. Temperaturile scăzute din interiorul locuinței pot declanșa hipotermia. Simptomele inițiale ale hipotermiei includ: frisoane, pielea rece, palidă sau de culoare albastră, apatie - lipsa de interes sau grijă, afectarea capacităților intelectuale, tulburări de echilibru, tulburări de vorbire, amorțeli la nivelul mâinilor și degetelor, dificultate în a îndeplini sarcini, comă. Simptomele tardive se instalează atunci când trunchiul, porțiunea dintre gât și abdomen este rece, la palpare. „Categoriile de persoane cu risc la hipotermie sunt: bătrânii, copiii mici, traumatizații, alcoolicii, drogații, înecații, persoanele străzii”, a declarat Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. De această afecțiune poate suferi oricine, însă persoanele în vârstă sunt cel mai des afectate, deoarece organismul lor nu se adaptează foarte repede variațiilor bruște de temperatură. Vârstnicii adesea nu își dau seama de faptul că organismul lor suferă în mod gradual de o scădere de temperatură. „Diabeticii trebuie să aibă foarte mare grijă și să se îngrijească cu o mai mare atenție și să ia toate măsurile pentru a nu face hipotermie. Cei care suferă de arteriopatie – afecțiune a pereților arteriali sunt și ei predispuși”, relatează Florian Stoian. Temperatura corpului se pierde mai repede în apă decât în aer Tratamentul medical depinde de severitatea hipotermiei. În cazul hipotermiei ușoare, tratamentul la domiciliul este suficient pentru a aduce temperatura la normal. Persoana trebuie scoasă din mediul care a determinat hipotermia, folosind pături calde, încălzitoare și sticle cu apă fierbinte. Potrivit medicului, pacientul trebuie încălzit progresiv. O sticlă plina cu apă caldă sau o pătură electrică setată pe minim pot fi așezate pe stomacul bolnavului. Dacă victima este conștientă, oferă-i mici cantități de mâncare sau lichide calde. Dintre lucrurile pe care nu trebuie să le faci sub nicio formă unei persoane afectate de hipotermie sunt: nu îi oferi băuturi alcoolice, nu îi face un duș sau baie caldă, deoarece pot cauza un șoc termic. Este greșit conceptul care stipulează că alcoolul încălzește corpul. Alcoolul dilată vasele periferice localizate în piele, astfel corpul pierde mai multă căldură decât în mod obișnuit. Mai grav e că omul beat are o falsă senzație de căldură și toropeală plăcută, care-l poate costa viața. Medicul ne recomandă să stăm în casă, să evităm deplasările, să ne ferim picioarele și palmele, să consumăm lichide calde. Dacă plecăm totuși cu autoturismul, trebuie să avem grijă să avem combustibil suficient pentru a face față unei posibile blocări în trafic.