Bărbaţii, din ce în ce mai interesaţi de înfrumuseţare şi întinerire

Bărbații, din ce în ce mai interesați de înfrumusețare și întinerire

A trecut epoca în care sin-gurele care își doreau trupuri suple și fețe fără riduri erau femeile. Bărbații se dovedesc din ce în ce mai interesați de tratamentele de întinerire, slăbire și remodelare corporală. Și nu o spunem noi, ci specialiștii din centrele de înfrumusețare, care au observat că au din ce în ce mai mulți clienți bărbați. Aceștia pare că sunt din ce în ce mai atenți la felul cum arată și sunt deciși să facă orice pentru asta, chiar și tratamente faciale și corporale.„În cazul tratamentelor de slăbit, numărul femeilor îl depășește pe cel al bărbaților, 90 la sută dintre clienți fiind femei. Procentajul este, însă, puțin diferit în cazul tratamentelor faciale. De la an la an, cererea pentru tratamente faciale, atât în cazul bărbaților, cât și al femeilor, este cu 10 la sută mai mare. Tratamentele faciale se fac tot timpul anului, indiferent de sezon și promoții. Un bărbat vine, în medie o dată, de două ori pe lună și alocă un buget de 500 de lei”, spune Anca Arsâne, directorul general al centrelor de înfrumusețare Cellulem Block.Într-o analiză recentă a activității centrului Cellulem Block de la Constanța, s-a constatat că numărul clienților de sex masculin a crescut semnificativ, majoritatea clienților Cellulem Block din Constanța vine în mod special pentru tratament de slăbit și remodelare corporală, însă și tratamentele faciale sunt destul de căutate. „În centrul din Constanța, deschis de mai bine de trei ani de zile, am observat că turiștii optează pentru exfolierea și tonifierea corpului înainte de expunerea la soare, dar și pentru tratamente faciale. Un turist alocă, de exemplu, un buget de 400 de lei pentru o ședință la centru, înainte de ieșirea la plajă. Avem turiști care revin de câteva ori pe timpul verii pentru tonifiere și menținerea duratei bronzului. Cei care stau o perioadă mai lungă pe litoral, achiziționează tratamente de tonifiere, relaxare, dar și abonamente de slăbit și menținerea siluetei, cu valabilitate un an de zile. Abonamentele achizițio-nate la Constanța au valabilitate și în centrele din București”, adaugă Anca Arsâne.Potrivit acesteia, tratamentul pentru fiecare client este stabilit în urma unei evaluări corporale gratuite. În plus, i se realizează un plan nutrițional personalizat. După primul pachet complex, unu din trei clienți revine în centrele noastre pentru întreținere corporală și tratamente faciale.Bugetul pentru tratamentele de slăbit este, în general, de 1.600 de lei, pentru zece ședințe care au ca rezultat o scădere medie în greutate de cinci-șase kilograme și aproximativ patru centimetri. Pachetele personalizate ale clienților, fie femei sau bărbați, includ proceduri combinate, atât pentru remodelare, cât și pentru tonifiere, motiv pentru care un client frecventează centrele cel puțin o lună de zile până la rezultatele dorite.