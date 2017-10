Banicioiu: Nu mai sunt semnalate probleme de natura tehnica in folosirea cardului de sanatate

Ministerul Sanatatii, Nicolae Banicioiu, a declarat ca in prezent aproximativ 75% din serviciile medicale sunt validate pe baza cardului de sanatate si nu mai sunt semnalate probleme de natura tehnica in utilizarea acestuia, scrie Agerpres.El a subliniat ca introducerea cardului de sanatate in sistemul medical nu reprezinta o chestiune "asumata politic" si nu este "meritul" sau sau al echipei ministeriale.