Bănicioiu: Cei care au greşit în cazul Cantacuzino vor răspunde

Bănicioiu: Cei care au greșit în cazul Cantacuzino vor răspunde

Ministrul Sanatatii, Nicolae Banicioiu, a declarat ca oricine este vinovat de situatia productiei de vaccin gripal de la Institutul Cantacuzino va raspunde atat in fata ministerului, cat si in fata organelor abilitate.„Oricine este vinovat va raspunde cu siguranta si in fata noastra si vom sesiza toate institutiile abilitate. Cred ca Corpul de audit al Ministerului Sanatatii va evalua si constata prejudiciul, care va fi suportat in consecinta de cei care au gresit”, a spus ministrul, in cadrul adunarii generale CMR