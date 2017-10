Băile Reci, asaltate de turişti, vara aceasta

Băile Reci, asaltate de turiști, vara aceasta

Anul acesta, Băile Reci din stațiunea Eforie Nord au atras mai multe persoane ca niciodată, asta ca să nu mai spunem că și străinii au reînceput să descopere turismul medical de la malul lacului Techirghiol.„Dacă în ultimii doi ani am avut câte 1.200 sau 1.453 de pacienți pe zi, în 2016, am bătut orice record. Au fost zile, în plin sezon, când ne-au trecut pragul și câte 1.698 de persoane pe zi”, ne-a declarat directorul Spitalului Clinic de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord, dr. Anatoli Covaleov.Inundate în 1981, 1984 și 1995, Băile Reci au fost lăsate în paragină, iar autoritățile sanitare și-au reamintit de importanța lor abia la finele anului 2007, când, cu fonduri europene, dar și cu banii unității sanitare mai sus menționate, au intrat în procesul de reamenajare. Ca urmare, din 2010, sectorul de Băi Reci (bărbați, femei și familii) a fost modernizat și le-a oferit celor interesați pachete de tratament cât mai diversificate.Aici, au fost amenajate facilități pentru familiile cu copii și au fost amenajate spațiile verzi, au fost create spații de relaxare cu băncuțe noi, s-a dotat spațiul cu 200 șezlonguri și cu containere de nămol, urmă-rindu-se permanent creșterea calității serviciilor oferite. Un alt plus este că, începând de anul acesta, au venit și foarte mulți copii, chiar și câte o zi pe zi, susțin cadrele medicale.