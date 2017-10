Băile galvanice - puterea vindecătoare a curentului electric

Băile galvanice reprezintă cea mai simplă formă de terapie bazată pe curent electric, dar și cea mai veche, ne spune Petre Georgescu, medic primar fizioterapie – recuperare în cadrul Spitalului Clinic Eforie. Procedura de electroterapie, folosită în medicina fizică și recuperatorie, este un procedeu care are ca agent terapeutic curentul electric continuu, cu o tensiune de 50-60 volți, dar de intensitate slabă. Curentul este aplicat prin intermediul unor electrozi de carbon, care sunt scufundați în cuve pline cu apă. Pacientul introduce membrele superioare sau inferioare sau toate cele patru membre în cuvă, în jur de 15-20 de minute Aceste proceduri sunt încă larg folosite în toate stațiunile balneoclimaterice din țară și din străinătate, dar și în unele ambulatorii private. Datorită efectului local activator al circulației sanguine, al stimulării secreției cutanate de histamină, cu efect vasodilatator, dar și datorită efectului antialgic (de micșorare a pragului percepției dureroase), băile galvanice își găsesc o largă întrebuințare, în special în tratarea bolilor reumatismale, dar și a tulburărilor de circulație periferică (arterite, maladia Raynaud, etc). Este contraindicată această procedură persoanelor care prezintă leziuni cutanate: răni deschide, eczeme, ulcer varicos, dermatită. Tratamentul se face numai sub recomandare medicală, întrucât pot apărea efecte adverse: hipotensiune, leșin, precum și leziuni cutanate.