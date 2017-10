Băile cu înălbitor ajută la vindecarea eczemelor

Ştire online publicată Miercuri, 29 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cercetătorii americani de la Universitatea de Medicină Nortwestern Feinberg susțin că îmbăierea în apă combinată cu înălbitor poate reprezenta un tratament eficient împotriva eczemelor cronice. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 31 de copii, iar rezultatele au arătat că băile cu înălbitor diluat a dus la reducerea semnificativă a simptomelor prezentate de subiect. De asemenea, experții au ales pacienți infectați cu staphylococcus aureus - bacterie patogenă care produce infecții supurative sau septicemii la om și animale - care s-au îmbăiat în apă cu hipoclorit de sodiu, timp de trei luni. Proporția stabilită a fost o jumătate de ceașcă de hipoclorit de sodiu pentru cada plină cu apă. Severitatea eczemei a scăzut de cinci ori la pacienții care au urmat tratamentul, față de cei cărora le-a fost administrat placebo. „În cazurile din studiu, afecțiunea a fost ameliorată cu fiecare baie, iar riscul ca eczema să reapară a scăzut simțitor. Presupunem că înălbitorul are proprietăți antibacteriene și scade numărul de bacterii de la nivelul pielii, care cresc severitatea bolii”, a declarat dr. Amy Paller, coordonatorul cercetărilor. Experții avertizează însă asupra riscurilor pe care le prezintă tratamentul și recomandă să fie efectuat doar sub supravegherea unui specialist. „Folosit incorect, înălbitorul poate face rău unui copil cu eczemă atopică, în timp ce utilizat sub îndrumarea unui specialist poate oferi beneficii majore, după cum sugerează și studiul”, a arătat prof. Mike Cork de la Spitalul de Copii „Sheffield” din Marea Britanie. Eczema este afecțiunea de piele cea mai frecvent întâlnită, reprezentând până la 30% din consultațiile dermatologice. Se manifestă prin inflamația pielii, însoțită de roșeață și mâncărime. Adeseori, doar simpla schimbare a detergentului de rufe poate duce la dispariția eczemei. Bolnavii sunt sfătuiți să evite băile fierbinți în favoarea dușurilor călduțe; săpunul sau gelul de duș folosit să nu fie parfumat, iar după baie este indicat să se șteargă cu un prosop, cu grijă, pentru ca pielea să rămână umedă. Recomandată este și utilizarea unei creme hidratante.