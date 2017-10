Băieţelul cu cele mai multe degete din lume

Băiețelul cu cele mai multe degete din lume

Un băiețel de un an din India a intrat în Cartea Recordurilor după ce a fost declarat persoana cu cele mai multe degete din lume. Akshat Saxena are șapte degete la fiecare mână și câte zece la fiecare picior.Micuțul a suferit mai multe intervenții chirurgicale, de la naștere, pentru amputarea degetelor suplimentare. Anomalia pe care o are băiețelul se numește polidactilie, o malformație congenitală ce poate fi moștenită.