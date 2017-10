Avortul spontan repetat, semn al tiroiditei

Incidența bolilor tiroidiene este de zece ori mai mare la femei decât la bărbați, fiind o afecțiune de natură autoimună sau infecțioasă a tiroidei. Femeile trebuie să consulte un endocrinolog dacă observă, pe perioada sarcinii, apariția gușii, dacă nu pot rămâne însărcinate sau au avorturi spontane repetate. Tiroiditele reprezintă afecțiuni de natură autoimună sau infecțioasă ale tiroidei. Cele mai frecvente sunt cele de tip autoimun și pot declanșa câteva tipuri de tiroidite: boala Graves-Basedow sau gușa exoftalmică, care produce o cantitate prea mare de hormoni tiroidieni, tiroidita Hashimoto, unde funcția tiroidiană este scăzută, tiroidita sporadică nedureroasă și tiroidita nedureroasă postpartum. Toate bolile de mai sus au în comun prezența anticorpilor antitiroidieni și afectează funcția tiroidiană în sensul apariției hipo sau hipertiroidiei. Mamele pot transmite fătului tiroidita Tiroiditele sunt extrem de periculoase la femeile însărcinate. Spre exemplu, o femeie din 1.500 afectate de boala Basedow, care nu se tratează corespunzător în timpul sarcinii, poate naște pre-matur. Afecțiunea poate determina și pre-eclampsia la mamă, com-plicație ce intervine în timpul sarcinii, și prematuritate la copil - greutate mică pentru vârsta gestațională și, posibil, malformații congenitale. Foarte rar, 2-5% din cazurile de boală Basedow în sarcină se complică cu hipertiroi-die la nou-născut. Un alt tip de tiroidită care poate afecta sarcina este Hashimoto, care are o largă răspândire în rândul femeilor, 10% dintre ele fiind afectate. „Nedescoperită pe parcursul sarcinii sau insuficient tratată, hipotiroidia cauzează mamei pre-eclampsie, anomalii placentare, hemoragii după naștere. Și copilul este afectat: creierul i se dezvoltă deficitar afectându-i intelectul, are greutate mică la naștere”, a explicat dr. Daniela Voicu, medic primar endocrinolog. Se poate întâmpla ca o evaluare endocrinologică să nu pună în evidență o afectare a funcției tiroidiene la un moment dat, dar să fie prezenți anticorpii antitiroidieni, adică să se pună diagnosticul de boală autoimună tiroidiană, a precizat specialistul. S-a dovedit faptul că prezența anticorpilor este asociată cu o rată mai mare de complicații obstetricale: avort spontan în primele săptămâni de sarcină, naștere prematură, precum și riscul dezvoltării unei hipotiroidii pe parcursul sarcinii. Apariția gușii la gravide, semn să se prezinte la endocrinolog Înainte de sarcină, dacă hipoti-roidismul nu este tratat poate produce infertilitate feminină. După sarcină, tiroidita nedure-roasă postpartum apare în pri-mele luni după naștere, precum și la cele care au boli autoimune, cum ar fi diabetul zaharat de tip I, și afectează funcția tiroidiană. Potrivit medicului primar endocri-nolog, „un procent de 80% dintre femei își recapătă spontan o funcție tiroidiană normală în interval de un an, dar există riscul apariției hipotiroidiei permanente, precum și al reapariției tiroiditei la o nouă sarcină”. Femeia care suspectează o problemă tiroidiană trebuie să se prezinte la medicul endocrinolog dacă observă că are gușă, dacă are avorturi spontane repetate - trei avorturi neîntrerupte de o naștere, dacă nu poate rămâne însărcinată după un an de contacte sexuale neprotejate, dacă are în familie rude cu boala autoimună tiroidiană. Un alt motiv pentru a se prezenta la medicul specialist este dacă ea știe că suferă de o boală autoimună tiroidiană diagnosticată, tratată sau nu, și dorește să rămână însărcinată.