Avocado face minuni pentru ten

Ştire online publicată Miercuri, 24 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Este un fruct destul de ciudat, dar pe care îl găsim în toate supermarket-urile. Dacă l-ați încercat în salate nu ezitați să-l încercați și pentru a vă trata tenul. Veți descoperi că este foarte ușor de folosit, dar mai ales foarte eficient. Avocado este foarte nutritiv pentru că are în compoziția lui elemente care vă vor ajuta să preveniți apariția ridurilor și să scăpați de cearcăne și pungile de sub ochi.Printre substanțele care se găsesc în avocado și care aduc aceste beneficii se numără: vitamina E, A, C, K, proteine, enzime, vitamine din complexul B, inclusiv acid folic, acizi grași omega-3, cupru, magneziu, fier și zinc. Are proprietăți hidratante, emoliente, antirid, cicatrizante, antibacteriene.Odată preparat, tratamentul trebuie folosit imediat, nu se păstrează la frigider. Preparați o mască amestecând avocado pisat și puțin ulei de măsline ori ulei de migdale dulci. Masați fața cu acest amestec, lăsați masca să acționeze 15-20 minute și apoi îndepărtați-o cu apă călduță.Pentru cearcăne, puneți o felie de avocado sub ochi în zona afectată și relaxați-vă 20 de minute. Puteți să folosiți și avocado pasat, amestecat cu puțin ulei de măsline.Pentru hidratarea feței optați pentru cojile de avocado. Nu vă grăbiți să le aruncați atunci când ați curățat fructul. Masați fața cu interiorul cojii de avocado și permiteți uleiurilor să acționeze 15 minute. Puteți să eliminați excesul și să lăsați să acționeze de seara până dimineață.