Avionul SMURD, cumpărat cu sprijinul populaţiei

Avionul SMURD, cumpărat cu sprijinul populației

Conform legislației SMURD este un serviciu public fără personalitate, ceea ce presupune că nu are un buget propriu. Din acest motiv, președintele Raed Afarat susține că a fost înființată Fundația SMURD pentru ca societatea civilă să se poată implica și financiar. „SMURD nu are personalitate juridică și am vrut să avem sprijin din partea societății civile. Prin fundație am primit sprijin din partea populației care a direcționat 2% din venit, bani care au fost investiți pentru achiziționarea aeronavei care va fi folosită pentru misiuni umanitare de salvare și transfer, pentru pacienți în stare gravă, gratuit, pentru întreaga populație”.Această aeronavă va fi dotată cu echipamente medicale conform standardelor europene și va putea efectua misiuni umanitare interne și externe de salvare, pe timp de zi și noapte, în condiții meteorologice nefavorabile, pentru a veni, atunci când este cazul, în sprijinul misiunilor aeromedicale SMURD, efectuate cu elicopterele SMURD.Fundația pentru SMURD a demarat la începutul anului 2011 campania «2% pentru SMURD - Ajută-ne să scurtăm distanțe pentru a salva vieți». Fondurile rezultate din această campanie, ce au intrat în contul fundației până la sfârșitul anului 2011, au fost folosite pentru această achiziție.