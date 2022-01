Aveţi răbdare! Dezvoltarea sistemului imunitar al copilului necesită timp

„Cercetările sugerează că bebeluşii care sunt alăptaţi au mai puţine şanse să dezvolte infecţii (în special infecţii pulmonare, infecţii ale urechilor şi diaree) în primul an de viaţă. Apoi, este necesară o alimentaţie echilibrată, prin consumul de legume şi fructe proaspete. În acest fel, organismul copiilor va susţine mai uşor o luptă cu microbii şi virusurile, prin intermediul sistemului imunitar, ceea ce-l va ajuta să rămână sănătos şi să aibă un metabolism bun. Reţineţi! O nutriţie corectă are la bază calitatea şi nu cantitatea. De asemenea, micuţului trebuie să i se asigure necesarul de vitamine şi minerale - un alt factor cheie în creşterea sistemului imunitar al copilului. Vitaminele A, C, D şi acizii graşi esenţiali sunt de luat în considerare în recomandările unui plan nutriţional sănătos. Totodată, vaccinarea nou-născutului în primul an de viaţă şi apoi pe toată perioada copilăriei are un rol foarte important în stimularea producţiei de anticorpi şi implicit a rezistenţei la diverse afecţiuni. În plus, un stil de viaţă echilibrat emoţional, cu program de somn corespunzător vârstei şi timp petrecut în aer liber, stă la baza unui sistem imunitar puternic”, a explicat medicul.





Ca urmare, în timp ce sistemul imunitar nespecific este deja activ, sistemul imunitar specific va continua să se maturizeze pe parcursul copilăriei. Acesta se dezvoltă treptat şi se adaptează la mediul în care trăieşte cel mic, dar şi la stilul de viaţă sănătos, pe care îl construiesc părinţii. Aşadar, un copil rezistent la îmbolnăviri frecvente este un copil cu sistem imunitar puternic, adică „antrenat”. În ceea ce priveşte sistemul imunitar al nou-născutului, acesta se dezvoltă pe tot parcursul copilăriei, până la maturitate, însă primii trei ani de viaţă sunt cei mai importanţi în progresul lui. Potrivit dr. Ionica Ciortan, atunci sistemul imunitar îşi face antrenamentul imunologic cu diverşi agenţi patogeni sau stări patologice şi îşi păstrează sănătatea organismului. În primele şase luni de viaţă, principalul factor benefic în construirea imunităţii se referă la alăptarea celui mic.