Aveți grijă la igiena mâinilor! "Din păcate, infecţiile nosocomiale sunt din ce în ce mai crescute"

Aveți grijă la igiena mâinilor! "Din păcate, infecțiile nosocomiale sunt din ce în ce mai crescute"

Igiena corectă a mâinilor poate duce la scăderea infecțiilor nosocomiale cu 50%, iar prin măsuri simple și la îndemâna tuturor, sepsisul poate fi prevenit și milioane de vieți salvate în fiecare an, au arătat medici ai celei mai mari Maternității din zona Moldovei, Spitalului de Obstetrică și Ginecologie "Cuza Vodă" din Iași, în contextul Zilei Internaționale a Igienei Mâinilor. Spitalul de Obstetrică și Ginecologie "Cuza Vodă" din Iași a organizat, joi, o conferință cu tema "Sepsisul și modalitățile de prevenire a acestuia", pentru a marca, astfel, evenimentul, care se sărbătorește anual pe 5 mai. Cu acest prilej, directorul medical al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie "Cuza Vodă" din Iași, Bogdan Doroftei, a arătat că, prin măsuri simple și la îndemâna tuturor, sepsisul poate fi prevenit și milioane de vieți pot fi salvate în fiecare an, subliniind că igiena corectă a mâinilor poate duce la scăderea infecțiilor cu 50%.Totodată, acesta a menționat că incidența infecțiilor nosocomiale este una redusă în Spitalul Cuza Vodă din Iași, sub media pe țară și cea europeană. "Asta și datorită măsurilor eficiente implementate la nivelul acestui spital. Avem un control permanent, consecvent, continuu, și monitorizarea germenilor care pot să dea infecții nosocomiale, precum și rezistența la antibiotice. Avem întâlniri săptămânale pe această temă, organizăm controale încrucișate pentru a asigura în permanență că nu vom fi surprinși în niciun fel de o astfel de infecție. Potrivit OMS, una din 10 femei poate să aibă un sfârșit letal în urma infecției transmise în primul rând prin intermediul mâinilor incorect decontaminate. Din această cauză am organizat un seminar pentru a prezenta tuturor importanța unui astfel de act medical", a declarat Bogdan Doroftei.Conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), infecțiile afectează, în fiecare an, 30 milioane de persoane la nivel mondial, dintre care aproximativ 3 milioane de nou-născuți. Infecțiile ucid 500.000 nou-născuți și produc unul din 10 decese materne."Mâinile curate salvează vieți. Dacă suntem cu mâna murdară, putem ucide și nu să salvăm vieți. Din păcate, infecțiile nosocomiale sunt, coincidență, din ce în ce mai crescute. (...) Putem face ceva pentru a preveni această infecție nosocomială. S-a constatat, de fapt, că infecția nosocomială poate fi prevenită în proporție de 50% printr-o igienă corectă a mâinilor, pe care nici acum, în acest secol, nu o facem așa cum trebuie și cu simț de răspundere. OMS atrage atenția că, în 2050, vor muri anual 10 milioane de persoane datorită infecțiilor cu germeni rezistenți la antibiotice. Așa este. Pe zi ce trece, germenii au devenit rezistenți la antibiotice. Trebuie să vedem cum facem acest management al antibioticelor. Cel mai simplu lucru, însă, pentru a preveni infecția de spital este să spălăm corect și să dezinfectăm mâinile corect", a declarat prof.univ.dr. Maria Stamatin, șefa Clinicii de Neonatologie din cadrul Spitalului de Obstetrică și Ginecologie "Cuza Vodă" din Iași.Sursa: Agerpres