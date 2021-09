Aveţi grijă de copii! Rinita alergică bate la uşă

Factorii favorizanţi pentru apariţia alergiilor respiratorii şi implicit a rinitei alergice sunt: expunerea de la vârste mici la aer poluat, praf, fum de ţigară, substanţe iritante. Nu în ultimul rând, trebuie menţionat şi faptul că predispoziţia la alergii se poate moşteni de la părinţi. Chiar dacă aceştia nu au avut manifestări alergice decât la vârsta adultă, este posibil, totuşi, ca moştenitorii lor să aibă alergii încă din copilărie.





Cum se manifestă afecţiunea? Manifestările cel mai frecvent asociate cu rinita alergică sunt mâncărimile la nivelul nasului, înroşirea ochilor, nasul înfundat, nasul care curge permanent cu secreţii apoase, transparente, strănuturile în salve repetate.



La ora actuală, sunt cunoscute două tipuri de rinite alergice: rinita alergică intermitentă (sezonieră, de obicei primăvara şi/sau toamna – provocată frecvent de polenuri) şi persistentă (cu manifestări pe toată durata anului - sensibilizare la praful de casă, acarieni, animale domestice, mucegaiuri).





În ambele cazuri simptomele apar la scurt timp după expunerea la substanţa declanşatoare şi seamănă la început cu o răceală banală.





Potrivit dr. Cristiana Ionescu - Orodel, medic specialist ORL în cadrul Spitalului „Euromaterna”, o dată cu îndepărtarea sezonului cald, în rândul copiilor apar şi primele afecţiuni sezoniere, iar una dintre cele mai des întâlnite este rinita alergică. „Deoarece în majoritatea cazurilor rinita alergică seamănă cu o răceală banală cu evoluţie îndelungată, am realizat o listă cu cele mai frecvente semne şi simptome care trebuie să vă dea de bănuit. Copilul pare frecvent răcit, iar o răceală sezonieră trece, de obicei, în câteva zile. Deşi pare răcit, simptomele nu includ febră sau stare de rău. În plus, el are mereu nasul înfundat şi se scarpină la nas, îi curge nasul, iar secreţiile care curg din nasul lui sunt transparente şi apoase sau cu aspect de albuş de ou. În plus, micuţul strănută des, de câteva ori pe zi, în reprize de mai multe strănuturi consecutive. Alte simptome se referă la faptul că el respiră mereu sau aproape mereu cu gura deschisă şi se scarpină insistent la ochi, care sunt mereu roşii şi umezi”, a precizat medicul.





Totodată, copilul prezintă tuse persistentă, uscată, fără expectoraţie, are cearcăne albăstrui-violet închise la culoare, aşa numitele cearcăne alergice şi prezintă frecvent erupţii la nivelul pielii, roşii, reliefate şi care îi produc mâncărime intensă.





În caz că nu ştiţi, reacţia alergică este un răspuns exagerat al sistemului imunitar la contactul cu substanţe care se găsesc în mod obişnuit în jurul nostru (praf, polenuri, acarieni etc.). Deşi aceste substanţe nu fac niciun rău pentru majoritatea oamenilor, dacă sistemul imunitar le consideră dăunătoare, va declanşa o reacţie alergică la fiecare contact. Desigur, amplitudinea reacţiei diferă în funcţie de cantitatea de alergen şi de reactivitatea fiecăruia.