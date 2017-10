"Avem mare nevoie de specialişti în psihologia copilului şi a adolescentului, pentru a ne adapta rigorilor UE"

"Avem mare nevoie de specialiști în psihologia copilului și a adolescentului, pentru a ne adapta rigorilor UE"

Viața din epoca modernă este din ce în ce mai complexă, iar creșterea și dezvoltarea unui copil reprezintă o adevărată provocare pentru mulți părinți. De cele mai multe ori, aceștia vor să apeleze la ajutorul unui specialist însă, din nefericire, România are un deficit major de experți calificați în psihoterapia copilului și a adolescentului.În acest context, Asociația de Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă organizează, în perioada 18-19 martie 2017, la Timișoara, un program de formare profesională pentru psihologi și medici, care au posibilitatea de a obține Certificatul European pentru Psihoterapia Copilului. Cursurile de formare, care au o durată de 2 ani și 6 luni, sunt acreditate de Colegiul Psihologilor din România (COPSI) și de Asociația Europeană Interdisciplinară pentru Terapie cu Copii și Tineri (EITACYP) – unul dintre cel mai mari foruri europene pentru pregătirea profesională a psihologilor.Proiectul educațional este împărțit în 18 module, pentru a pregăti specialiști pentru toate stadiile de dezvoltare mentală, psihică și cognitivă a copiilor și adolescenților și pentru toate problemele cu care aceștia se confruntă în decursul anilor. Totodată, psihoterapeuții români vor învăța cum să gestioneze relațiile cu copii care au dezvoltat tulburări de comportament – de cele mai puțin grave (dependența de jocuri și internet, tulburări de conduită, tulburări de atașament), la cele mai grave (dependența de droguri și alcool, abuzurile fizice, sexuale și stresul post-traumatic etc.) sau cum să le ofere sprijin în cazul tranzițiilor majore în viață (plasarea în familii surogat, doliu, divorțul părinților etc.).“Până de curând, România nu a reușit să specializeze, la standardele Uniunii Europene, suficienți experți în psihoterapia copiilor și adolescenților. Din păcate, țara noastră se află la coada clasamentului U.E. privind numărul de specialiști pregătiți la standarde europene pentru psihoterapia copilului și adolescentului. Grație acestui parteneriat pe care l-am creat cu Asociația Europeană Interdisciplinară pentru Terapie cu Copii și Tineri, am reușit să aducem acest program de formare și în România, cu scopul de a suplini acest gol pe care îl avem.Există o cerință mare în piață, părinții au mare nevoie de specialiști, care să îi ghideze prin deja complicatul traseu pe care și-l croiesc copiii și adolescenții. Ne dorim ca la finalizarea acestui proiect educațional, să reușim să certificăm, la standarde europene, cel puțin 100 de psihoterapeuți, pe care să-i plasăm în piață și care să aducă un plus de valoare în relația părinte-copil”, declară dr. Oana Maria Popescu, președintele Asociației de Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă și coordonatorul programului de formare.Echipa de formatori este una mixtă, aceștia fiind atât din România, cât și din două țări europene, și este compusă din următorii: Oana Maria Popescu, Loredana Ileana Vîșcu, Silvia Georgiana Gane, Adriana Oachiș, Gabriel Balaci (România), Tina Peraica (Croația) și Joana Hewitt-Evans (Marea Britanie).